İngiltere, Fransa, Hollanda ve İtalya'dan İran'a kınama

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İngiltere Fransa, Hollanda ve İtalya, İran'ın İsrail'e hava saldırısını kınadıklarını duyurdu.

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, X hesabından yaptığı paylaşımda, "İran rejiminin İsrail'e yönelik pervasız saldırısını en güçlü ifadelerle kınıyorum. İran bir kez daha kendi arka bahçesinde kaos tohumları ekmeye niyetli olduğunu göstermiştir." değerlendirmesinde bulundu.

İngiltere'nin, İsrail'in yanı sıra Ürdün ve Irak dahil tüm bölgesel ortakların güvenliğini savunmaya devam edeceğini vurgulayan Sunak, "Müttefiklerimizle durumu istikrara kavuşturmak ve gerilimin daha da tırmanmasını önlemek için acilen çalışıyoruz. Kimse daha fazla kan dökülmesini istemiyor." ifadelerine yer verdi.

REKLAM FRANSA'DAN SERT KINAMA Fransa Dışişleri Bakanı Stephane Sejourne, İran'ın İsrail'e hava saldırısını sert şekilde kınadıklarını bildirdi. Sejourne, X hesabından yaptığı açıklamada, "Fransa, İran'ın İsrail'e karşı başlattığı saldırıyı en sert şekilde kınıyor." ifadelerini kullandı. İran'ın attığı bu eşi benzeri görülmemiş adımla istikrarsızlaştırma eylemlerinde yeni bir eşiği aştığını belirten Sejourne, İran'ın bölgede askeri gerilimin artması riskini göze aldığını aktardı. Sejourne, Fransa'nın İsrail'in güvenliğine olan bağlılığını yeniden dile getirdiğini ve bu ülkeyle dayanışma içinde olduğunu aktardı.

İran devlet televizyonunun haberinde de "Devrim Muhafızları Ordusu, işgal altındaki bölgelerdeki hedeflere yönelik İHA operasyonu birkaç dakika önce başladı." ifadelerine yer verilmişti. HOLLANDA DA TEPKİ GÖSTERDİ Hollanda hükümeti, İran’ın İsrail’e yönelik hava saldırılarını şiddetle kınadıklarını bildirdi. REKLAM Hollanda'da geçici hükümetin Başbakanı Mark Rutte, sosyal medya hesabından, Orta Doğu'daki durumun çok endişe verici olduğunu belirterek, “Bugün erken saatlerde Hollanda ve diğer ülkeler, İran'a İsrail'e saldırmaktan vazgeçmesi yönünde net bir mesaj gönderdi.” paylaşımında bulundu.

Rutte, “Hollanda, İran'ın İsrail'e yönelik saldırılarını şiddetle kınıyor. Olayların daha fazla tırmanmasının önlenmesi gerekiyor. Az önce Hollanda Savunma Bakanı ve Dışişleri Bakanı ile son durum hakkında temasta bulunduk. Gelişmeleri çok yakından takip etmeye devam ediyoruz.” ifadelerine yer verdi. İTALYA'DAN "ENDİŞELİYİZ" MESAJI İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, İran'ın İsrail'e insansız hava araçlarıyla (İHA) başlattığı kapsamlı saldırının ardından Orta Doğu'daki gelişmeleri dikkat ve endişeyle izlediklerini bildirdi. Tajani, İran'ın İsrail'e İHA'larla başlattığı saldırı nedeniyle X platformundan paylaşımda bulundu.

Tajani, "Orta Doğu'da yaşananları, dikkat ve endişeyle takip ediyoruz." ifadesini kullandı. İtalya'nın, Tahran ve Tel Aviv Büyükelçileriyle yakın temas halinde olduğunu belirten Tajani, "Başbakan ve Savunma Bakanı'yla da konuştuk. Hükümet, her türlü senaryoyu ele almaya hazırdır." yorumunu yaptı. REKLAM İran devlet televizyonunun haberinde de "Devrim Muhafızları Ordusu, işgal altındaki bölgelerdeki hedeflere yönelik İHA operasyonu birkaç dakika önce başladı." ifadelerine yer verilmişti. SLOVENYA: SON DERECE TEHLİKELİ Slovenya Dışişleri Bakanı Tanja Fajon, Orta Doğu'da gerginliğin daha da tırmanmasının son derece tehlikeli olduğunu belirtti.

Fajon, İran'ın İsrail'e insansız hava araçlarıyla (İHA) başlattığı kapsamlı saldırının ardından, X platformundan paylaşımda bulundu. Paylaşımında, İran'ın İsrail'e İHA'larla başlattığı saldırının "son derece endişe verici" olduğunu belirten Fajon, gelişmeleri dikkatle takip ettiklerini kaydetti. Fajon, paylaşımında, "Orta Doğu'da gerginliğin daha da tırmanması son derece tehlikeli." ifadesini kullandı. AB: ŞİDDETLE KINIYORUZ Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB'nin, İran'ın İsrail'e yönelik saldırılarını şiddetle kınadığını bildirdi.

Borrell, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, "AB, İran'ın İsrail'e kabul edilemez saldırısını şiddetle kınıyor. Bu benzeri görülmemiş bir gerilim, bölgesel güvenliğe yönelik ciddi bir tehdittir." değerlendirmesinde bulundu. DANİMARKA'DAN GERİLİMİ DÜŞÜRME ÇAĞRISI Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen, İran'ın İsrail'e yönelik saldırısını şiddetle kınadıklarını belirtti. Rasmussen, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, herkese itidalli davranma ve gerilimi düşürme çağrısında bulundu. "Danimarka, İran'ın İsrail'e yönelik duyurduğu saldırıyı şiddetle kınıyor." ifadesini kullanan Rasmussen, İran'ın Orta Doğu'daki "istikrarı bozan rolünün" kabul edilemeyeceğini belirtti. Rasmussen, bu saldırının da onlardan biri olduğunu savundu.

Bakan Rasmussen, Danimarka'nın müttefikleriyle bölgede istikrarın sağlanması için çalışmayı sürdüreceğini kaydetti. NORVEÇ: HUKUKA AYKIRI Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide, İran'ın İsrail'e yönelik "hukuka aykırı" ve "tehlikeli" saldırısını kınadığını bildirdi. Eide, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, bu saldırının, son derece istikrarsız olan durumu daha da kötüleştireceğini belirtti. , "İran'ın İsrail'e yönelik hukuka aykırı ve tehlikeli saldırısını kınıyorum." ifadesini kullanan Eide, Orta Doğu'da şiddetin daha fazla tırmanmasının önüne geçilmesi gerektiğini vurguladı. Eide, tüm taraflara azami itidal gösterme çağrısında da bulundu.

İsrail ordusu, dün akşam İran'ın İHA saldırısı başlattığını, İsrail hava ve deniz kuvvetlerinin dronları izlediğini açıklamıştı. İran da İsrail'e İHA'larla kapsamlı saldırı başlatıldığını duyurmuştu. *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.