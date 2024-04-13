Son dakika haberi İran, İsrail'e saldırdı
İsrail devlet televizyonu KANN İran'ın İsrail'e İHA saldırısı başlattığını duyurdu. İsrail Başbakanı Netanyahu, "Hem savunma hem de saldırı konusunda her türlü saneryoya hazırız" dedi. İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari ise "vatandaşlarımız güvenli yerlerde kalsın, droneların İsrail'e ulaşmasını engellemeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı. İran "kapsamlı İHA saldırısını" doğruladı. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, İsrail'e saldırı konusunda ABD'ye gerekli uyarıyı yaptıklarını belirtti. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada ise "İsrail'in güvenliğine desteğimiz tam. ABD, İran'dan gelen tehditlere karşı İsrail'in savunması desteklenecek" dendi
İsrail devlet televizyonu KANN, İran'ın İsrail'e İHA saldırısı başlattığını duyurdu.
İsrail'in Kanal 12 televizyonu, İran’ın 100 İHA ve seyir füzesi fırlattığını bildirdi. Habere göre İHA ve füzelerden bazıları Suriye ve Ürdün üzerinde vuruldu.
İsrail ordusu, İran'ın, insansız hava aracı (İHA) saldırısı başlattığını, İsrail hava ve deniz kuvvetlerinin dronları izlediğini açıkladı.
İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, yaptığı basın açıklamasında, İran'dan havalanan onlarca İHA'nın İsrail'e doğru ilerlediğini duyurdu.
İsrail hava ve deniz kuvvetlerinin İsrail'e ulaşması saatler sürebilecek İHA'ları takip ettiğini belirten Hagari, ülke genelinde GPS sisteminde bozulmalar yaşanabileceğini aktardı.
Hagari, İsrail'deki saldırı alarmlarının İHA'ların ancak hedeflere yöneldiğinde çalacağını belirterek, İHA'ları bir an önce önlemeye çalışacaklarını belirtti.
İsrail devlet televizyonu KAN, Hagari'nin açıklamasından önce, İran'ın onlarca İHA ile İsrail'e saldırı başlattığını duyurmuştu.
İRAN SALDIRIYI DOĞRULADI
İran devlet televizyonunun haberinde, "Devrim Muhafızları Ordusu, işgal altındaki bölgelerdeki hedeflere yönelik insansız hava aracı operasyonu birkaç dakika önce başladı." ifadelerine yer verildi.
İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan da "İsrail’e onlarca füze ve insansız hava aracıyla operasyon başlattık" açıklaması yapıldı.
İRAN DIŞİŞLERİ BAKANI ABDULLAHİYAN: ABD'YE GEREKLİ UYARIYI YAPTIK
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, İsrail'e saldırı konusunda ABD'ye gerekli uyarıyı yaptıklarını belirtti.
Abdullahiyan, X sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, Belçika, Hollanda ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nden mevkidaşlarıyla görüştüğünü duyurdu.
Abdullahiyan, "İsrail rejiminin İran'ın Şam'daki büyükelçilik binasına düzenlediği terör saldırısı ve uluslararası hukukun ve Viyana Sözleşmelerinin ihlalleri gündeme geldi. Ülkemizin pozisyonlarını anlattım. ABD'ye gerekli uyarının yapıldığını vurguladım." dedi.
İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile görüşmede de İsrail'in Gazze'deki saldırılarının ele alındığını aktardı.
BEYAZ SARAY: İSRAİL'İN SAVUNMASI DESTEKLENECEK
Beyaz Saray, İran'ın İsrail'e hava saldırısı başlattığını, İsrail'e desteklerinin "sarsılmaz" olduğunu duyurdu.
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Adrienne Watson, İran'ın İsrail'e saldırısıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.
Watson, açıklamasında, "İran, İsrail'e karşı bir hava saldırısı başlattı. Başkan Biden'ın mesajı net: İsrail'in güvenliğine olan desteğimiz sarsılmaz. ABD, İsrail halkının yanındadır ve İran'dan gelen tehditlere karşı onların savunmalarını desteklemektedir." ifadelerini kullandı.
ABD Başkanı Joe Biden'ın bugün Beyaz Saray'a dönerek gelişmeleri ulusal güvenlik ekibiyle yakından takip ettiğini belirten Watson, ABD'li yetkililerin İsrailli muhataplarıyla her an irtibat halinde olduklarını vurguladı.
İSRAİL HAVA SAHASI KAPATILDI
İsrail makamları saldırıların askeri hedeflere düzenlenmesini değerlendirdi. İsrail savaş kabinesi ve ardından güvenlik kabinesinin bu gece Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığı'nda toplanacağı aktarıldı.
İsrail Başbakanlık devlet uçağının saldırıda vurulabilmesi endişesiyle havalandığı belirtildi.
İsrail hava sahasının saldırı nedeniyle geçici olarak kapatılacağı bildirildi.
İsrail Havalimanları İdaresinden yapılan açıklamada, hava sahasının yerel saatle 00.30'dan itibaren uçuşlara kapatılacağı duyuruldu. Açıklamada, uçuşların ne zaman yeniden başlayacağına ilişkin bilgi verilmedi.
Kanal 12'ye konuşan İsrailli emekli general Amos Yadlin, İHA'ların her birinin 20 kilogramlık patlayıcıyla yüklü olduğunu ileri sürdü. Yadlin, İsrail hava savunma sisteminin İHA'ları imha etmeye hazır olduğunu söyledi.
İSRAİL'DE OKULLAR TATİL EDİLDİ
İsrail ordusu, İran'dan olası saldırı tehdidine ilişkin endişe artarken ülke genelinde okulların iki gün tatil edildiğini duyurdu.
İsrail ordusu, tehdit değerlendirmesinin ardından ülke saatiyle bu gece 23.00'ten itibaren iki gün boyunca geçerli olacak güvenlik talimatlarını açıkladı.
NETANYAHU: GELECEK SALDIRILARA HAZIRIZ
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran topraklarından düzenlenecek bir saldırıya hazır olduklarını söyledi.
Netanyahu, yayınladığı görüntülü mesajla İran ile yaşanan gerilime ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Son yıllar ve haftalarda İran'dan gelecek doğrudan saldırıya hazırlandıklarını belirten Netanyahu, "Savunma sistemlerimiz yerleştirildi ve hem savunma hem de saldırı konusunda her türlü senaryoya hazırız." yorumunu yaptı.
Netanyahu, İsrail'in yanında yer aldıkları ve verdikleri destekten dolayı ABD, İngiltere ve Fransa'ya takdirlerini ifade ederek, "Kim bize zarar verirse biz de ona vereceğiz. Kendimizi her türlü tehdide karşı savunacağız ve bunu sakin ve kararlı bir şekilde yapacağız." ifadesini kullandı
"VATANDAŞLARIMIZ GÜVENLİ YERLERDE KALSIN"
İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari "vatandaşlarımız güvenli yerlerde kalsın, droneların İsrail'e ulaşmasını engellemeye çalışıyoruz"
ÜRDÜN OLAĞANÜSTÜ HAL İLAN ETTİ
Ürdün, İran’ın İsrail’e karşı başlattığı saldırının ardından olağanüstü hal ilan etti. Reuters’a konuşan kaynaklar, Ürdün’ün hava sahasını ihlal edecek İran İHA’larının düşürüleceğini söyledi.
IRAK HAVA SAHASINI KAPATTI
Irak, İran’dan İsrail’e yönelik başlatılan insansız hava aracı (İHA) saldırılarının ardından hava sahasını kapattığını duyurdu.
Irak resmi haber ajansı INA'ya konuşan Ulaştırma Bakanı Rezzak es-Sadavi, hava sahasının tüm uçuşlara kapatıldığını açıkladı.
Bakan, ülkedeki tüm uçuşların da durdurulduğunu belirtti. Sivil Havacılık Kurumundan yapılan açıklamada da Irak hava sahasının kapatılmasının geçici ve önlem amaçlı olduğu bildirildi.
Açıklamada, hava sahasının tüm gelen ve giden uçuşlara sabah saat 05.30'a kadar kapatıldığını ve bunun duruma göre uzatılabileceği de aktarıldı.
İRAN-İSRAİL GERİLİMİ
İsrail, İran'ın Şam'daki büyükelçilik yerleşkesinde yer alan konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde toplam 7 kişi ölmüştü.
İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, İsrail'in Şam'daki İran konsolosluğuna saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini belirterek, "Kötü rejim bir hata yaptı, cezalandırılmalı ve cezalandırılacak." ifadelerini kullanmıştı.
ABD Başkanı Joe Biden da İran'ın İsrail'e yönelik saldırı tehditleri karşısında Tel Aviv'e "sarsılmaz" şekilde destek vermeye devam edeceklerini belirtmişti.
İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz ise "İran, topraklarından bize saldırırsa karşılık vereceğiz, İran'a saldıracağız." açıklamasını yapmıştı.
Bazı ülkeler, bölgede tırmanan gerilim üzerine vatandaşlarına İran ve İsrail'e seyahat etmeme tavsiyesinde bulunmuştu.
İran ayrıca İsrail'le bağlantılı olduğunu öne sürdüğü Portekiz bandıralı yük gemisine Basra Körfezi'nde el koyduğunu duyurdu.
İsrail tarafından bunun ardından yapılan açıklamada İran'ın "durumu tırmandırmanın sonuçlarına katlanacağı" ifade edildi.
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