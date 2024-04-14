Üç ülke hava sahasını kapattı

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İran, generallerinin öldürülmesinin ardından İsrail’e misilleme saldırısı başlattı. İran’ın insansız hava araçları (İHA) ve balistik füzelerin fırlatılmasının ardından İsrail, Irak ve Lübnan hava sahasını kapattı.

Lübnan Ulaştırma Bakanı Ali Hamiye, X sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, bölgede yaşanan güvenlik gelişmeleri göz önüne alınarak ülkenin hava sahası hakkında bir değerlendirme yapıldığını ifade etti.

Hamiye, Lübnan yerel saatiyle 01.00'den sabah 07.00'ye kadar ülkenin hava sahasının tüm uçuşlara geçici olarak ve tedbir amaçlı kapatıldığını kaydetti. Lübnanlı Bakan, bu saatler arasında ülkenin tek havalimanı olan Refik Hariri Uluslararası Havalimanı'nın tamamen kapalı olacağını, ilerleyen saatlerdeki gelişmelere göre güncelleme yapacaklarını belirtti.

REKLAM İsrail hava sahasının, İran'dan başlatılan insansız hava araçları (İHA) saldırısı nedeniyle geçici olarak kapatılacağı bildirildi. İsrail Havalimanları İdaresinden yapılan açıklamada, hava sahasının yerel saatle 00.30'dan itibaren uçuşlara kapatılacağı duyuruldu. Açıklamada, uçuşların ne zaman yeniden başlayacağına ilişkin bilgi verilmedi. ÜRDÜN İDDİALARI REDDETTİ Ürdün İletişim Bakanı ise çıkan haberleri yalanlayarak Ürdün’ün hava sahasının kapatılmadığını bildirdi. Ürdünlü yetkililer ayrıca ülkede olağanüstü hal ilan edildiği haberlerini de yalanladı.

İSRAİL KARŞILIK VERMEYE HAZIRLANIYOR İsrail devlet televizyonu KAN, İsrailli yetkililerin birkaç gün sürecek çatışmalara ve İran'a karşılık vermeye hazırlandığını bildirirken, ordu, İran’ın 100'den fazla insansız hava aracı (İHA) gönderdiğini doğruladı. Habere göre İsrailli yetkililer, İran'dan düzenlenen saldırılar karşısında birkaç gün devam edecek saldırılara hazırlanıyor. REKLAM Haberde, İsrail'in saldırılara karşılık vermesinin beklendiği paylaşıldı. İsrail'e yönelik İHA saldırısının sadece İran'dan değil, Yemen ve Irak'tan da düzenlenmiş olabileceği belirtildi.

İran Savunma Bakanı Muhammed Rıza Aştiyani, İsrail'in İran'a saldırması için hava ve kara sahasını açan ülkelere kararlılıkla cevap verileceğini belirtti. İran medyasında yer alan haberlere göre Aştiyani, ülkesine yönelik saldırılara karşı uyarılarda bulundu. İranlı Bakan, "İsrail'in İran'a saldırması için hava ve kara sahasını açan ülkeler, kararlı cevabımızı alacaktır." ifadelerini kullandı. MISIR’DAN İTİDAL ÇAĞRISI Mısır Dışişleri Bakanlığı, İran ve İsrail’e itidal çağrısı yaparak bölgede istikrarsızlığın ve gerilimin artırılmamasını istedi.

Öte yandan Mısır ordusu, saldırının ardından alarm seviyesine geçti. *Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir, arşivdendir.