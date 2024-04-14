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        Haberler Dünya İran: Saldırı sonuçlandı

        Son dakika haberi İran: Saldırı sonuçlandı

        İsrail'e düzenlenen saldırıların tamamlandığını açıklayan İran, "Saldırı sonuçlandı, İsrail bir hata daha yaparsa mücadele daha şiddetli olur" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.04.2024 - 02:00 Güncelleme: 14.04.2024 - 02:00
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        İran: Saldırı sonuçlandı
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        İran, İsrail'e düzenlediği saldırıların sonuçlandığını açıkladı. Açıklamada "İsrail bir hata daha yaparsa tepki sert olacak" dendi.

        İRAN'DAN BALİSTİK SALDIRI İDDİASI

        Öte yandan İran resmi haber ajansı IRNA, Devrim Muhafızları Ordusunun İsrail’e balistik füze saldırısı başlattığını iddia etmişti.

        IRNA, isimsiz kaynaklara dayandırdığı haberinde, İran'ın İsrail'e balistik füze saldırısı başlattığını öne sürdü.

        Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail'in 1 Nisan'da Şam'daki İran konsolosluğuna saldırısına misilleme olarak İsrail'e yönelik kamikaze insansız hava araçları ve füzelerle saldırı başlatıldığını açıklamıştı.

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