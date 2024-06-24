Getir ikiye bölünüyor

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Getir, 250 milyon dolarlık yeni bir yatırım aldığını ve şirket yapılanmasını değiştirdiğini duyurdu. Şirketten yapılan açıklamada stratejik bir yeniden yapılanmaya gidildiği ve iki ayrı grup olarak faaliyetlerine devam edeceği belirtildi.

MARKET VE YEMEK TESLİMATI İŞİ MUBADALA'YA GEÇİYOR

Şirketten yapılan açıklamaya göre; Getir'in mevcut hissedarlarından Birleşik Arap Emirlikleri yatırım fonu Mubadala Investment Company, getirdiği yatırımın ardından, şirketin Türkiye'deki online market ve yemek teslimat hizmeti işinde yönetime ve çoğunluk hissesine sahip olacak. Nazım Salur ve Getir'in kurucuları ise yeni yapılanma sonrası oluşan grupta azınlık hisselerine sahip olmaya ve yönetim kurulunda yer almaya devam edecek.

REKLAM Diğer grubun yönetimi ise Getir Kurucusu Nazım Salur ve diğer kurucularda olacak. Bu şirket, n11, GetirBiTaksi ve GetirAraç, Getirİş ve New York'ta market ürünleri teslimatı alanında faaliyet gösteren FreshDirect hizmetlerini yönetecek. Mubadala ve yeni yatırım turundaki diğer yatırımcılar ise bu hizmetleri kapsayan grupta azınlık hissesine sahip olacak. Getir'in finansal alanda hizmet vermek amacıyla gerekli izinlerin alınmasının ardından hayata geçirmeye hazırlandığı GetirFinans'ın ortaklık yapısı ise yüzde 40 Getir'in kurucuları, yüzde 32 Mubadala ve yeni yatırım turundaki diğer yatırımcılar, yüzde 20 İş Bankası’nın yatırım fonu Maxis ve yüzde 8 Crankstart şeklinde olacak.

Gerekli onay süreçlerinin tamamlanmasının ardından yeni yapılanma kapsamında her iki grup da mevcut şekilde Getir uygulaması çatısı altında faaliyet göstermeye devam edecek. Getir kullanıcıları tüm hizmetlere mevcut Getir uygulamasından erişebilecek. Yeni yapılanmayı değerlendiren Getir Kurucusu Nazım Salur: “9 yıl önce 10 dakikada market ürünleri teslimatı ile dünyada bir ilki başlatmış olmaktan gurur duyuyoruz. Yarattığımız ve öncüsü olduğumuz bu sektördeki başarımız Getir'in tüm çalışanlarının ve yatırımcılarımızın özverisi ve sıkı çalışması olmadan mümkün olamazdı. Bugüne kadarki katkıları için hepsine teşekkür ediyorum. Oluşturduğumuz bu yeni yapı, Getir'in Türkiye’de online market ve yemek teslimatı hizmetlerinin daha iyi konumlandırılmalarını sağlarken, benim ve kurucu ortaklarımın gelecek vaat eden diğer Getir hizmetlerine yeterli zaman ayırmamıza imkân verecek.” dedi.

Getir Yönetim Kurulu Üyesi ve Mubadala Diversified Investments Platform CEO'su Hani Barhoush ise yeniden yapılanma ve son yatırımla ilgili olarak şunları söyledi: “Mubadala, her zaman Getir'in uzun vadeli ve kararlı bir yatırımcısı oldu. Son yatırımımız ise şirketin Türkiye'deki ana faaliyet alanının vaat ettiği geleceğe duyduğumuz güçlü güveni yansıtmaktadır. Yönetim Kurulu adına, Getir'e yıllar boyunca kazandırdığı vizyon ve liderlik için Nazım Salur'a takdir ve şükranlarımızı sunuyor ve kendisiyle iş birliği yapmaya devam etmeyi sabırsızlıkla bekliyorum.”

Getir Yönetim Kurulu, şirketin Türkiye'deki online market ve yemek teslimat hizmetlerinin liderliğine, kurulduğu ilk günlerinden bu yana Getir’de görev alan ve son olarak Türkiye'deki market hizmetinin CEO’su olan Batuhan Gültakan'ı atadı. ABD VE AVRUPA'DAN ÇEKİLMİŞTİ Getir, nisan ayında yaptığı açıklamayla, Türkiye'ye odaklanmak için, gelirlerinin yüzde 7'sini elde ettiği Avrupa ve ABD'den çıkacağını duyurmuştu. Getir'in Avrupa pazarlarından çekilmesi başta İtalya ve İspanya da dahil olmak üzere birçok ülkede başlamıştı. Getir'in değeri, 2022'nin başındaki yatırım turunda alınan 750 milyon dolarlık yatırımın ardından 11.8 milyar dolara yükselmişti. Geçtiğimiz Eylül ayında kapsamlı bir küçülmeye giden şirket, global iş gücünün yüzde 10'unu oluşturan 2 bin 500 kişiyi işten çıkarmıştı. Getir, Aralık 2022'de bir Türk girişimci tarafından Almanya'da kurulan rakibi Gorillas'ı 1.2 milyar dolara satın almıştı.