IUC Group tarafından organize edilen 14. Uluslararası İstanbul Sigortacılık Konferansı, 8 ve 9 Kasım tarihlerinde Sigorta Tatbikatçıları Derneği ev sahipliğinde gerçekleşecek. Bu seneki ana teması “Küresel Değişiklikler ve Sigorta Piyasası ile Tedarik Zinciri Üzerine Etkileri” olarak belirlenen konferans, ücretsiz ve online olarak gerçekleşecek.
8 Kasım 2022 Salı günü, STD Başkanı Fahri Altıngöz’ün konuşması ile başlayacak olan program, Türkiye Sigorta Birliği Genel Sekreteri Özgür Obalı, Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Atilla Benli ve SEDDK Başkanı Mehmet Akif Eroğlu’nun konuşmalarıyla devam edecek.
KÜRESEL DEĞİŞİKLİKLER ELE ALINACAK
Maurice Williams ‘ın “Küresel Değişiklikler ve Sigorta Piyasası ile Tedarik Zinciri Üzerine Etkileri " konulu yönettiği ilk oturumda konuşmacılar; İstanbul Üniversitesi Ekokomi Fakültesi’nden Melikşah Kaçar, Achmea’dan Gijs Klock, Gallagher Re’den Yingzhen Chuhang ve Swiss Re’den Pavel Huerta olacak. İlk oturum, Prof.Dr Sinan Akkar’ın katılımı ile sonlanacak.
Aynı gün ikinci oturumu devam edecek ve moderatörlüğünü Menekşe Uçaroğlu’nun üstleneceği panelin konuşmacıları arasında Lloyds’tan Andrew Woodward, Munich Re’den Oliver Büsse ve Axa Sigorta’dan Sanem Çıngay yer alıyor.
Panelin ikinci günde ise; oturum TSEV Başkanı Mehmet Kalkavan ve Başkan Yardımcısı Mehmet Verim’in konuşmalarıyla başlayacak olup akabinde Oto Sigortaları paneli ile devam edecek. Moderatörlüğünü Balkır Demirkan’ın yaptığı panelde konuşmacılar arasında SEEDK’dan Sn. Ercan Güleç “Sermaye Yeterliliği”, Quick Sigorta’dan Sn. Eyüp Özsoy “Hasar ve Rücu Uygulamaları”, Milliman’dan Sn.Halil Kolbaşı “Rezervler”, IUC Grouptan Sn.Menekşe Uçaroğlu “Asistan Uygulamaları”, Sompo Sigorta’dan Şirzat Çetinkaya “”Modelleme ve Fiyatlama” , Tosaş’tan Timur Selçuk Turan “Yedek Parça Tedarik Yönetimi” konularına değinecek.
Programa kayıt olmak için; aşağıdaki linkten kayıt olabilirsiniz.
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_YVhWKj4YSFqfU1uPDWlvkA
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