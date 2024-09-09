Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Teknoloji
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Bilişim
        Cihaz
        İnternet
        Mobil
        Oyun
        Sosyal Medya
        Uygulama
        Yapay Zeka
        BIST 100 9.793,03 %0,22
        DOLAR 34,0477 %0,19
        EURO 37,6395 %-0,17
        GRAM ALTIN 2.734,30 %0,22
        FAİZ 42,35 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 30,84 %0,95
        BITCOIN 55.232,00 %1,57
        GBP/TRY 44,5882 %-0,17
        EUR/USD 1,1043 %-0,37
        BRENT 71,59 %0,75
        ÇEYREK ALTIN 4.470,58 %0,22
        Haberler Ekonomi Teknoloji Yapay Zeka Yapay zeka ve çipte rota çizildi - Teknoloji Haberleri

        Yapay zeka ve çipte rota çizildi

        Dijital dönüşüme odaklanan Türkiye, özellikle yapay zeka ve çip alanlarında stratejik adımlar için rotasını çizdi. KOBİ'ler başta olmak üzere büyümenin sürdürülebilirliğinin sağlanması hedefleniyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.09.2024 - 12:50 Güncelleme: 09.09.2024 - 12:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yapay zeka ve çipte rota çizildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Son açıklanan 2025-2027 yıllarına ilişkin Orta Vadeli Program'a (OVP) göre, yeni dönemde odaklanılacak konulardan biri de dijital dönüşüm süreci olacak.

        Bu kapsamda, KOBİ'ler başta olmak üzere firmaların dijital teknolojilere yönelik kapasite ve kabiliyetlerin desteklenmesi yoluyla büyümenin sürdürülebilirliğinin sağlanması hedefleniyor.

        Yapay zeka da sürecin önemli araçlardan biri olacak. Bunun için yapay zeka alanına özgü tematik kümelenmeler ve araştırma merkezlerinin sayısının artırılması planlanıyor. Hesaplama altyapılarının yapay zeka araştırmacılarına erişimi kolaylaştırılacak. Uluslararası işbirlikleri de yeni dönemin öne çıkacak adımlarından biri olacak.

        REKLAM

        Yapay zeka ekosistem çağrılarıyla Türkiye'nin bu alandaki ekosistemi harekete geçirilecek. Desteklenen projelerle geliştirilen çözümlerden elde edilen bilgi birikimi ekosisteme aktarılacak. Yapay zekaya ilişkin mevzuat da düzenlenecek. Bu kapsamda, mevzuatın Avrupa Birliği Yapay Zeka Tüzüğü ile uyumlaştırılması hedefleniyor.

        ÇİP ENDÜSTRİSİNDE KABİLİYETLER GELİŞTİRİLECEK

        OVP ile dijital dönüşüme geçişin desteklenmesi kapsamında çip endüstrisinden 5G'ye, uydu geliştirmeden bulut bilişime kadar birçok alanda gelişim öngörülüyor. Bunun için verimlilik artışı amacıyla kurulan "yetkinlik ve dijital dönüşüm merkezleri"nin (model fabrikalar) dijital dönüşüm hizmeti vermek üzere altyapıları tamamlanacak. Yeşil dönüşüm için de imalat sanayisinin ihtiyaçlarını karşılamak üzere yeni hizmetler verecek şekilde kapasiteleri artırılacak.

        REKLAM

        Çip endüstrisinde AR-GE, tasarım, üretim ve ticarileştirme kabiliyetleri geliştirilecek. Çalışmalar destek mekanizmalarıyla güçlendirilecek. Ayrıca 5G ve ötesi için uygulama planı hazırlanacak.

        Uydu geliştirme ve pazarlama faaliyetleri koordine edilerek, nano ve mikro uydu ile mega takım uydu gibi yeni teknolojik alanlarda AR-GE ve ürün geliştirme çalışmaları gerçekleştirilecek.

        KOBİ'lerde yaygın olarak ihtiyaç duyulan bilişim ihtiyaçları için esnek, ihtiyaca göre özelleştirilebilir, modüler çözümler, açık kaynak kodlu olarak sunulacak ve KOBİ'lere bu araçlara erişimde destek sağlanacak.

        Haberin görseli Shutterstock'dan servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Teknoloji alanı
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Narin toprağa verildi
        Narin toprağa verildi
        Cenaze törenine damga vuran sözler!
        Cenaze törenine damga vuran sözler!
        8 yılda ikiye katlandı! Kan donduran sayılar
        8 yılda ikiye katlandı! Kan donduran sayılar
        İşçiler anahtarlara el koydu
        İşçiler anahtarlara el koydu
        Kabine bugün toplanıyor
        Kabine bugün toplanıyor
        Anne ve çocuğu denize düştü! Babaları suya atladı
        Anne ve çocuğu denize düştü! Babaları suya atladı
        Yunanistan aşırı turizme karşı harekete geçti
        Yunanistan aşırı turizme karşı harekete geçti
        1 milyar kez izlendi
        1 milyar kez izlendi
        Milli Takım'ın İzlanda 11'i
        Milli Takım'ın İzlanda 11'i
        Aşk açıklaması
        Aşk açıklaması
        Yeni eğitim-öğretim dönemi bugün başlıyor
        Yeni eğitim-öğretim dönemi bugün başlıyor
        Aslan'dan çifte atak!
        Aslan'dan çifte atak!
        Bir çocuk daha... Öldüren oyun!
        Bir çocuk daha... Öldüren oyun!
        Josef'e silahlı soygun şoku!
        Josef'e silahlı soygun şoku!
        Yagi Tayfunu'nda can kaybı yükseliyor!
        Yagi Tayfunu'nda can kaybı yükseliyor!
        HT Spor, 10 Eylül'de sizlerle
        HT Spor, 10 Eylül'de sizlerle
        Erkeklere göre kadınların saçları neden nadiren dökülür?
        Erkeklere göre kadınların saçları neden nadiren dökülür?
        Dünyanın en küçük canlısı hangisi?
        Dünyanın en küçük canlısı hangisi?
        'Kredi limitleri güncellenmeli'
        'Kredi limitleri güncellenmeli'
        Sevgiliye kavuşmak 14 saat
        Sevgiliye kavuşmak 14 saat
        Habertürk Anasayfa