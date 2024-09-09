Bu küçük tür sadece Brezilya'nın doğusundaki Bahia eyaletindeki iki dağda bulunur. B. pulex nehirlerin yakınındaki yaprak çöplerinde yaşıyor ve çoğunlukla akarları yiyor. Solé, “Çok küçük oldukları için çoğu hayvan akarlarla beslenmez” dedi.

B. pulex şu anda araştırmacıların bulduğu en küçük omurgalı olsa da, Solé dışarıda daha da küçük bir kurbağa olabileceğini belirtti. “Gezegende neyin yaşadığını bilmekten hâlâ çok uzağız” dedi. “Şu anda en küçüğü bu.”

Kaynak: Live Science