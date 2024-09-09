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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Ciner Medya Grubu'nun yeni spor kanalı HT Spor, 10 Eylül'de sizlerle - Futbol Haberleri

        Ciner Medya Grubu'nun yeni spor kanalı HT Spor, 10 Eylül'de sizlerle

        Türkiye "HT SPOR" ile 10 Eylül'de buluşuyor, spor camiasına yepyeni bir soluk geliyor! Ciner Medya Grubu'nun yeni kanalı "HT SPOR" yarın yayın hayatına başlıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.09.2024 - 11:12 Güncelleme: 09.09.2024 - 11:21
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        HT Spor, 10 Eylül'de sizlerle
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        Türkiye "HT SPOR" ile 10 Eylül'de buluşuyor, spor camiasına yepyeni bir soluk geliyor!

        Bünyesinde Habertürk TV, Show TV ve Bloomberg HT gibi birbirinden değerli markaları bulunduran Ciner Medya Grubu, yeni spor kanalı ‘HT SPOR’u sizlerle buluşturmanın heyecanını yaşıyor. 10 Eylül Salı yayın hayatına başlamaya hazırlanan HT SPOR, spor camiasına yepyeni bir soluk getiriyor.

        Kurucu Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Ayan liderliğinde, editoryal kadrodan ekran yüzlerine kadar titizlikle şekillenmekte olan ekip, izleyicilere temiz ve tarafsız bir spor deneyimi yaşatmak için hummalı bir çalışma yürütüyor.

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        HT Spor Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Ayan
        HT Spor Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Ayan

        HT SPOR; sporun dostluk, kardeşlik ve barış temeline dayalı rekabetçi yüzüyle sizlerin karşısına çıkmayı amaçlıyor.

        Kanal, futbol ağırlıklı yayın akışının yanı sıra birçok farklı spor dalını ve aynı zamanda wellness, fitness ve pilates gibi çağımızın önemli aktiviteleri ile ilgili içerikleri de ekranda izleyiciyle buluşturacak. Kamu sağlığını ilgilendiren birçok bilgilendirici yayına da ev sahipliği yapacak olan HT SPOR, sporun her yönüyle topluma dokunacak ve sağlıklı yaşam konusunda farkındalık yaratacak.

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