Beşiktaş'la anılıyordu: Newcastle'dan Trippier kararı!

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Beşiktaş'ın da gündeminde bulunan Kieran Trippier'in ayrılığı için Newcastle United Teknik Direktörü Eddie Howe'un görüşünün, transfer döneminin kapanmış olması nedeniyle şu anda olumsuz olduğu ifade edildi.

İngiliz ekibinin ancak yüksek bedelli bir teklifte bu ayrılığa izin verilebileceği belirtilirken ocak ayında takviye gelmesi halinde bu kararın değişebileceği bildirildi. Piyasa değeri 10 milyon Euro olan Trippier'in Newcastle United ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor. Kieran Trippier, İngiliz ekibinde çıktığı 94 maçta 4 gol attı ve 21 asist yaptı.