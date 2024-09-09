Androjen Reseptörü

Androjen reseptörünün temel görevi , her ikisi de yaygın olarak "erkek hormonları" olarak adlandırılan testosteron ve dihidrotestosteron (DHT) hormonlarını algılamaktır . Birçok organ ve hücrede androjen reseptörü bulunur ve sonuç olarak saç kökleri de dahil olmak üzere testosterona duyarlıdır.