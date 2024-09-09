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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Jose Mourinho HT SPOR'da! - Fenerbahçe Haberleri

        Jose Mourinho HT SPOR'da!

        Türkiye'nin yeni spor kanalı HT SPOR, yayın hayatına bomba bir röportajla 'merhaba' diyor... Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü teknik direktörü Jose Mourinho, Türkiye'deki ilk özel röportajını HT SPOR'a veriyor... Ahmet Selim Kul ve Sine Çakır Heyse soracak, Jose Mourinho yanıtlayacak. Portekizli teknik adamın gündem yaratacak röportajı 10 Eylül Salı akşamı saat 21.00'de HT SPOR ekranlarında...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.09.2024 - 15:07 Güncelleme: 09.09.2024 - 16:13
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        Mourinho HT SPOR'da!
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        10 Eylül Salı akşamı izleyicilerle buluşacak olan "HT SPOR", yayın hayatına muhteşem bir giriş yapıyor. Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü teknik direktörü Jose Mourinho, Türkiye'deki ilk özel röportajı için HT SPOR'u seçti. Portekizli hoca, gündemi sarsacak açıklamalarıyla HT SPOR'da olacak...

        Takımın son durumu ne? Milli aranın ardından lige nasıl dönülecek? UEFA Avrupa Ligi'nde hedef ne? Ezeli rakiplerle şampiyonluk mücadelesinde neler yaşanabilir? Türk futbolunu nasıl görüyor? İstanbul'a alıştı mı? Fenerbahçe'de uzun vadede hedefleri neler?..

        TARİHİ RÖPORTAJ SAAT 21.00'DE

        Ahmet Selim Kul ve Sine Çakır Heyse'nin Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ile gerçekleştireceği özel röportaj 10 Eylül Salı akşamı saat 21.00'de HT SPOR'da.

        HT Spor, 10 Eylül'de sizlerle
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