Jose Mourinho HT SPOR'da!

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10 Eylül Salı akşamı izleyicilerle buluşacak olan "HT SPOR", yayın hayatına muhteşem bir giriş yapıyor. Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü teknik direktörü Jose Mourinho, Türkiye'deki ilk özel röportajı için HT SPOR'u seçti. Portekizli hoca, gündemi sarsacak açıklamalarıyla HT SPOR'da olacak...

📺 HT Spor'u 10 Eylül'den itibaren izleyebileceğiniz frekans ve platformlar! 📜 pic.twitter.com/3sZbEymKtm — HT Spor (@HTSpor) September 6, 2024

Takımın son durumu ne? Milli aranın ardından lige nasıl dönülecek? UEFA Avrupa Ligi'nde hedef ne? Ezeli rakiplerle şampiyonluk mücadelesinde neler yaşanabilir? Türk futbolunu nasıl görüyor? İstanbul'a alıştı mı? Fenerbahçe'de uzun vadede hedefleri neler?..

Türkiye'deki ilk tercihi @htspor 😉



🗨️ José Mourinho özel röportajıyla yarın 21.00'de yayın hayatımıza başlıyoruz! 📺 pic.twitter.com/sXpICAatUs — HT Spor (@HTSpor) September 9, 2024 TARİHİ RÖPORTAJ SAAT 21.00'DE Ahmet Selim Kul ve Sine Çakır Heyse'nin Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ile gerçekleştireceği özel röportaj 10 Eylül Salı akşamı saat 21.00'de HT SPOR'da. HT Spor, 10 Eylül'de sizlerle Haberi Görüntüle