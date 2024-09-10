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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde, Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: "Partimizin içine nifak tohumları eklenmek istedi. İçeriden ve dışarıdan kendini ülkenin sahibi gören elitlerden, istihbarat örgütlerinden nice saldırılar geldi. Milletimizi birbirine düşürmek sokakları karıştırmak için her oyunu denediler. Allah'a hamd olsun tüm bu saldırıları püskürttük.

"BUGÜNE KADAR ALNIMIZ AK, BAŞIMIZ DİK BİR ŞEKİLDE YÜRÜDÜK"

Her zaman Allah bize yeter, millet bize yeter dedik. Bugüne kadar alnımız ak, başımız dik bir şekilde yürüdük. Akrebin kıskacında yoğrularak bugünlere geldik. Tarihin en büyük kalkınma atılımını yaptık. Vatan toprağının her karışında insanımızın hayatına dokunan hizmetlerimiz var.

REKLAM "DERTLİ OLARAK BU YOLLARDA YÜRÜYORUZ" Biz bu ülkeyle kader ortaklığı yapmış Türkiye sevdalısı bir kadroyuz. Milletin derdi bizim derdimizdir. Milletimizin sıkıntısı bizim sıkıntımızdır. Biz dertliyiz ya, biz dertliyiz. Bizim bu millete aşkımız var. İşte bu aşkımız bizi hep dertli yapıyor ve dertli olarak bu yollarda yürüyoruz. MUHALEFETE ELEŞTİRİ İzmir Körfezi'nde kirlilik nedeniyle balıklar nefes alamıyor. Koltuk kavgası veriyorlar. İşte bizim eserimiz diye millete gösterecekleri tek bir eseri yok. Bunun yerine kavga var, didişme var, ayak oyunları var. Kendi siyasi çıkarları dışında hiçbir şeyle ilgilenmiyorlar. Değiştik normalleştik dediler ama millete ve 28 milyonun iradesine hakaret eden bir şahsı İzmir'de onur konuğu olarak baş köşeye oturttular.

"ÖZEL'İN MİLLETE ÖZÜR BORCU VAR" İnsanda biraz mahcubiyet duygusu olur. İnsanda biraz hakaret ve düşünceyi ayıracak kadar feraset olur. Bunun adı tutarsızlıktır, tek parti kodlarına geri dönmektir. Bunu ne bize ne de millete yutturamazsınız. Millet ne dediğinize değil ne yaptığınıza bakar. O fotoğraf Türk siyaseti ve Türk demokrasisine yakışmamıştır. Gölge düşürmüştür. CHP lideri Özel'in millete bir özür borcu olduğuna inanıyoruz. "GÜNDEMİMİZDE ENFLASYONU TEK HANEYE DÜŞÜRMEK VAR" Muhalefet neyle uğraşırsa uğraşsın, bizim gündemimizde enflasyonu tek haneye düşürmek var. Kongre sürecimize başladık. Milletin kapısını yine çalacağız. Milletimizin terazisinde kendimizi tartacağız. 8.Büyük Kongre maratonumuzu yeni bir atılımın vesilesi haline dönüştürmek arzusundayız. AK Parti sıradan bir parti değildir. AK Parti Türk siyasetini temsil eden en büyük harekettir. Toplumu referans alan değişimin dinamiklerini yönetmemiz gerekiyor. Türkiye'nin en dinamik partisi olarak bunu yapacağımızdan hiç şüphe duymuyorum. Sizlerden arzum fitne tüccarlarına lütfen hiç kulak asmayın. "