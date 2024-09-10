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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Narin Güran cinayetiyle ilgili kabine toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Aileye başsağlığı dilememesine ilişkin “Narin kızımızın cansız bedeninin bulunduğunu kamuoyu ile paylaştım. Allah'tan rahmet diledim. Mekanı cennet olsun istedim. Başımız sağ olsun dedim. Oldukça açık yani daha fazla bir şey demeye gerek yok. Herkesin okuduğu zaman, anladığı, hissettiği bir durum" diye konuştu.

"HIZLI BİR ŞEKİLDE AYDINLATILACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM”

Bakan Yerlikaya Narin Güran cinayetine ilişkin “Şu anda bu konuda 4 savcı kollukla beraber bu işi yürütüyor. Soruşturmasını yürütüyoruz. Hep beraber ne olacağını göreceğiz. Çok hızlı bir şekilde bu olayın aydınlatılacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

REKLAM Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da, Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin kabine toplantısının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. SOSYAL MEDYADAKİ PAYLAŞIMLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA Yerlikaya ayrıca, Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin, sosyal medya platformu "X" üzerinden 498 bin 713 paylaşımın bot hesaplar tarafından yapıldığını ve bu içeriklerin yüzde 76'sının da provokatif amaçlı olduğunu bildirdi. Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 21 Ağustos-9 Eylül tarihleri arasında Narin Güran'la ilgili 15 ayrı etikette 4 milyon 761 bin 420 paylaşım yapıldığını belirterek, "Bu paylaşımlarda bulunan 1 milyon 302 bin 209 hesabın yüzde 38,3'ü yani 498 bin 713'ünün bilgisayarlar tarafından yönetilen bot hesaplar olduğu tespit edildi. Bu içeriklerin yüzde 76'sının ise provokatif amaçlı ve olumsuz olduğu belirlendi." bilgisini verdi.

Sosyal medya üzerinden algı operasyonları yapanlarla, halkı yanıltmaya yönelik gerçek dışı bilgileri yayanlarla da mücadele etmeye devam ettiklerine dikkati çeken Yerlikaya, açıklamasında şunları kaydetti: "Unutulmasın ki, milletimiz içinde büyük üzüntüye yol açan bu cinayetin aydınlatılması için adli süreç devam etmektedir. Devletimiz ilgili tüm kurumlarıyla konunun aydınlatılması için büyük bir hassasiyetle çalışmalarını yürütmektedir. İçişleri Bakanlığı olarak başından beri bu olayın takipçisiyiz, takipçisi olmaya da devam edeceğiz. Narin kızımıza bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum."

"BAKANLIK OLARAK DAVAYA MÜDAHİL OLACAĞIZ" Bakan Göktaş, "Bakanlık olarak davaya müdahil olacağız. Hukuki süreci sonuna kadar takip edip Narin’i hayattan koparan kişi veya kişilerin en ağır cezayı almaları için elimizden ne geliyorsa yapacağız" ifadelerini kullandı. Olaydan etkilenen çocuklar için psikososyal destek hizmeti sağlandığını belirten Göktaş, çalışmaların sürdürüldüğünü kaydetti.