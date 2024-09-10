'Darth Vader'ın sesi James Earl Jones, hayatını kaybetti

'Star Wars'un yönetmeni George Lucas; "Her şey için teşekkürler James... İnanılmaz bir oyuncuydu. Hem sanatta hem de ruhta en eşsiz bir sesti. Neredeyse yarım asır boyunca 'Darth Vader'dı ama işin sırrı güzel bir insan olmasıydı. Tüm rollerine derinlik, samimiyet ve anlam kattı, en önemlisi de merhum Ceci'ye sadık bir eş, Flynn'e baba. James'i pek çoğumuz özleyecek" sözleriyle üzüntüsünü dile getirdi.