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        Haberler Gündem Güncel Kuyu açarken toprak altında kaldılar! - Son dakika haberi | Son dakika haberleri

        Kuyu açarken toprak altında kaldılar! 2 can kaybı!

        Samsun'un Bafra ilçesinde su kuyusu açma çalışması sırasında toprak kayması meydana geldi. Toprak altında kalan 2 kişiyi kurtarmak için çalışma başlatıldı. Çalışmaların ardından Sabri Bayraktar ile Mustafa Aydın'ın cansız bedenlerine ulaşıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.09.2024 - 12:59 Güncelleme: 10.09.2024 - 14:58
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        Kuyu açarken toprak altında kaldılar!
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        Samsun'un Bafra ilçesinde kuyu açma çalışmasında kayan toprağın altında kalan 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

        AA'da yer alan habere göre ilçeye bağlı Evrenuşağı Mahallesi Çınarlık mevkiinde bir fındık tarlasında su kuyusu açma çalışması sırasında toprak kayması yaşandı.

        Kuyu açmak amacıyla çalışan Sabri Bayraktar ile Mustafa Aydın toprak altında kaldı.

        İhbar üzerine bölgeye, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve itfaiye görevlileri ile jandarma ekipleri sevk edildi.

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        Ekiplerin yürüttüğü çalışma sonucunda 2 kişinin cenazesine ulaşıldı. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, göçüğün bir kuyu kazısında yaşandığını anımsattı.

        İlk bilgilere göre 2 kişinin kuyu kazdığının 1 kişinin de dışarıda beklediğinin anlaşıldığını belirten Doğan, "Göçük oluşunca haber veriyorlar. AFAD, belediye, itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerinde hızlı bir çalışma yürüttü. İş makinelerinin çalışması sonucu, kısa süre önce söz konusu vatandaşların cansız bedenine ulaşıldı." dedi.

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        #son dakika
        #Samsun
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