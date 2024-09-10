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        Haberler Gündem İstanbul Riskli binanın betonundan deniz kabukları çıktı! | Son dakika haberleri

        İstanbul'da riskli binanın yıkımında ortaya çıktı: Betonda deniz kabukları!

        İstanbul Büyükçekmece'de, kentsel dönüşüm kapsamında yıkımına başlanan deprem riskli 5 katlı binanın kolon ve kirişlerinin çok ince olduğu, betonundan deniz kabukları çıktığı görüldü. Beton ve demirlerdeki teknik eksiklikleri gazetecilere gösteren Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, "Yıkılan binalarda donatı vasfı son derece düşük ve teknik kurallardan uzak. 7.5 depremi falan beklemeye gerek yok. Eğer 5.5 büyüklüğünde bir deprem olursa hem burası Tepecik merkez hem de Kumburgaz sahilleri yerle bir olur" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.09.2024 - 14:38 Güncelleme: 10.09.2024 - 14:38
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        Riskli binanın betonundan deniz kabukları çıktı!
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        İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında riskli binaların yıkımı sürüyor.

        Ulus Mahallesi'nde 12 bağımsız bölümden oluşan 5 katlı riskli yapının yıkım çalışmalarını, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün de takip etti.

        DENİZ KUMU KULLANILDIĞI BELİRLENDİ

        İş makinesiyle yıkılan binanın kolon ve kirişlerinin çok ince olduğu, tırtıklı olmayan yapıda demirler ve betonunda deniz kumu kullanıldığı belirlendi. Betonunda ayrıca deniz kabuklarına rastlandı.

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        TEKNİK EKSİKLİKLERİ GÖSTERDİ

        Yıkımı gerçekleştirilen binada incelemeler yapan Akgün, beton ve demirlerdeki teknik eksiklikleri gazetecilere gösterdi.

        "TEPECİK BÖLGESİ BİZİM İÇİN ÖNEMLİ"

        Belediye Başkanı Akgün, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, kentsel dönüşümde Tepecik bölgesinin kendileri için önemli olduğunu söyledi.

        "5.5 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREMDE BİLE YERLE BİR OLUR"

        Binaların ne zaman yapıldığının bilinmediğini, belde belediyesi zamanında kaçak olarak yapıldığını dile getiren Akgün, "Demirleri görüyor musunuz? O demirlerin 3 kat kalınlığında olması lazım. Bu binada eğer şu anda 10 ton demir varsa yeni teknolojide bu binada 30 ton demir olacak. Ama görüyoruz ki yıkılan binalarda donatı vasfı son derece düşük ve teknik kurallardan uzak. 7.5 depremi falan beklemeye gerek yok. Eğer 5.5 büyüklüğünde bir deprem olursa hem burası Tepecik merkez hem de Kumburgaz sahilleri yerle bir olur" dedi.

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        #yerel haberler
        #istanbul
        #Büyükçekmece
        #riskli bina
        #Deniz kabukları
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