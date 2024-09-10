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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam TURYİD Başkanı'ndan restoranlara fiyat artırmama çağrısı - İş-Yaşam Haberleri

        TURYİD Başkanı'ndan restoranlara fiyat artırmama çağrısı

        TURYİD Başkanı Kaya Demirer, Para Gündem programında Haberturk.com Genel Yayın Yönetmeni Yavuz Barlas ile Sena Alkan'ın sorularını yanıtladı. Demirer "Buradan da kendi meslektaşlarıma da önerim gelin şunu tedarikçilerinizle de biraz pazarlık ederek onlar da elini taşın altına koysun, şu önümüzdeki çeyrek veya ekim, kasım, aralık fiyatları sabit tutmaya çalışın" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.09.2024 - 12:06 Güncelleme: 10.09.2024 - 12:06
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        Restoranlara fiyat artırmama çağrısı
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        TURYİD Yönetim Kurulu Başkanı Kaya Demirer, Para Gündem programında Sena Alkan ve Haberturk.com Genel Yayın Yönetmeni Yavuz Barlas'ın sorularını yanıtladı.

        'FİYATLARI SABİT TUTMAYA ÇALIŞIN' ÇAĞRISI

        Demirer restoranlara fiyat artırmama çağrısında bulunarak "Buradan da kendi meslektaşlarıma da önerim gelin şunu tedarikçilerinizle de biraz pazarlık ederek onlar da elini taşın altına koysun, şu önümüzdeki çeyrek veya ekim, kasım, aralık fiyatları sabit tutmaya çalışın" dedi.

        Demirer ayrıca "Buradan vatandaşımıza da 'gittiğin yerle bunları konuş, bak bakacağım yıl sonuna kadar ne kadar becereceksin' de. Tedarikçilerin de elini taşın altına koysun. Bakın tedarikçi sadece et, süt değil. Yıkama firması var, taşıma firması var. Çok fazla tedarikçimiz var. Ama onun da işi benim işim düşünceye düşüyor" ifadelerini kullandı.

        Bu çağrının yıl sonu için geçerli olup olmadığına yönelik soruya ise Demirer "Ondan sonrası da eğer OVP'nin 2025 planına bakarsak yüzde 17 buçuk zaten biz eşiği geçtik. Yani restoranların pahalılığı, her sene konuşulduğu seviyesi olan pandemi öncesindeki cılız konuşmalara gireriz. Ona da gelmek istiyorum o meşhur lahmacuna müsaadenizle. Ama yüzde 17 buçuklar ki bence iyimser. Bunun yine yukarı yönlü revize edilmesi gerekebilir. Ama bu benim kişisel görüşüm. Yani bir ekonomist değil, yatırımcı gözüyle baktığım göz. Yüzde 25 bile olsa yüzde 70 80'leri geride bıraktığımız bir dönemde bu yangın biraz daha sönmüş, daha makul bir hale gelecek. Ama tabii vatandaşın satın alma kabiliyetinin de artması ile birlikte, satın alma gücünün artması ile birlikte" yanıtını verdi.

        "MİSAFİR SAYISINDA AZALMA VAR"

        TURYİD Başkanı "Benim çağrım karşılık bulur mu? Yani muhtemelen benim meslektaşlarımın, bize üye olanların da içinde dahil olmayanlar da dahil "Sana dışarıdan böyle konuşmak kolay, gel benim hesabımı yap diyebilirler" Ama şunu duymalarını istiyorum. Yani bu konu bu kadar böyle köpürdükçe misafir sayısında azalma var. Siz sormadan ben söyleyeyim. İlk 8 ayı geçen seneye göre yüzde 20. Geçen sene de bir önceki seneye göre yüzde 20. Yani kümülatif aldığınızda 35'lere varan, üç kişiden birinin eksildiği bir ortamdayız. Bunu geri çağırmak için veya düşüşü engellemek için biz de olabildiğince sabit tutmaya çalışmalıyız. Ama koşul ne? Gerçekten TÜİK'in verdiği değerlerde bizim de satın almada çok fazla bir sürprizle karşılaşmamız maliyetler konusunda koşuluyla" diye ekledi.

        * Haberin görseli Shutterstock'tan servis edilmiştir.

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