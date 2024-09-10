Kimyasal koku detayı! İstanbul'da Çinli iş insanı ölü bulundu

Kadıköy'de 58 yaşındaki Çin asıllı iş insanı Yuan Bai evinde ölü bulundu. Evli ve 1 çocuk babası 4 yıl önce Yunus Deniz adını alarak Türk vatandaşı olmuştu.

DHA'nın haberine göre cenaze, yapılan işlemlerin ardından Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Olay, dün sabah saatlerinde Bostancı mahallesi Camii sokak 16 numarada bulunan binada meydana geldi. İddiaya göre, ailesi 58 yaşındaki Çin asıllı iş insanından uzun süre haber alamadı. 4 yıl önce Yunus Deniz adını alarak Türk vatandaşı olan iş insanı, en son Bostancı'da kayınpederi ve kayınvalidesinin oturduğu dairedeydi.

KİMYASAL KOKU DETAYI

Yakınları buraya da geldiklerinde kapıyı açan kimse olmadı. Bunun üzerine polis ekiplerine haber verildi. Tedbir amaçlı olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri de sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, daireden kimyasal olduğunu düşündükleri bir koku ile aldılar.