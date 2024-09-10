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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kimyasal koku detayı! İstanbul'da Çinli iş insanı ölü bulundu | Son dakika haberleri

        Kimyasal koku detayı! İstanbul'da Çinli iş insanı ölü bulundu

        İstanbul Kadıköy'de Çinli iş insanı Yuan Bai evinde ölü bulundu. Yakınlarının ihbarıyla eve gelen ekipler, daireden kimyasal olduğunu düşündükleri bir koku aldı. İtfaiye ekipleri özel kıyafet giyerek eve girince iş insanını hareketsiz halde buldu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.09.2024 - 12:57 Güncelleme: 10.09.2024 - 12:57
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        Kimyasal koku detayı! İstanbul'da Çinli iş insanı ölü bulundu
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        Kadıköy'de 58 yaşındaki Çin asıllı iş insanı Yuan Bai evinde ölü bulundu. Evli ve 1 çocuk babası 4 yıl önce Yunus Deniz adını alarak Türk vatandaşı olmuştu.

        DHA'nın haberine göre cenaze, yapılan işlemlerin ardından Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

        TÜRK VATANDAŞLIĞI ALMIŞTI

        Olay, dün sabah saatlerinde Bostancı mahallesi Camii sokak 16 numarada bulunan binada meydana geldi. İddiaya göre, ailesi 58 yaşındaki Çin asıllı iş insanından uzun süre haber alamadı. 4 yıl önce Yunus Deniz adını alarak Türk vatandaşı olan iş insanı, en son Bostancı'da kayınpederi ve kayınvalidesinin oturduğu dairedeydi.

        KİMYASAL KOKU DETAYI

        Yakınları buraya da geldiklerinde kapıyı açan kimse olmadı. Bunun üzerine polis ekiplerine haber verildi. Tedbir amaçlı olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri de sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, daireden kimyasal olduğunu düşündükleri bir koku ile aldılar.

        ÖZEL KIYAFETLERLE EVE GİRDİLER

        İtfaiye ekipleri özel kıyafet giyerek daireye girdi. Ekipler, Yunus Deniz'i yerde hareketsiz halde buldu. Sağlık ekipleri yaptığı incelemede Deniz'in hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri daireye girerek uzun süre çalışma yaptı. Yapılan incelemelerinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Yunus Deniz'in cenazesi Adlı Tıp Kurumu'na gönderildi. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

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