Yasemin Kay Allen'den aşk açıklaması

Yasemin Kay Allen, Kerem Bursin ile aralarındaki ilişkinin sadece seviyeli bir arkadaşlık olduğunu vurgulayarak; "Arkadaşlar merhaba. Bir şey demeyecektim ama birçok kişinin bu haberi okuduğunu görüyorum. Çok değerli insan Kerem ile aramızda seviyeli bir arkadaşlık dışında herhangi bir şey söz konusu olmadı. Yorum yaparken kullandığınız dile ve seviyemize dikkat edelim, terbiyemize takılmaya gayret edelim lütfen" ifadelerini kullandı.

Fotoğraflar: Instagram, AA, DepoPhoto