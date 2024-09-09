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        Haberler Magazin Yasemin Kay Allen'den aşk açıklaması - Magazin haberleri

        Yasemin Kay Allen'den aşk açıklaması

        Yasemin Kay Allen, Kerem Bürsin ile ilişki yaşadığı yönündeki iddialara cevap verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.09.2024 - 12:24 Güncelleme: 09.09.2024 - 12:24
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          Yasemin Kay Allen'in Kerem Bürsin ile aşk yaşadığı iddiaları, son günlerde bir hayli konuşulur olmuştu.

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          Yasemin Kay Allen, Kerem Bürsin ile ilişkileri olduğu yönündeki iddialara cevap verdi.

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          Yasemin Kay Allen, Kerem Bursin ile aralarındaki ilişkinin sadece seviyeli bir arkadaşlık olduğunu vurgulayarak; "Arkadaşlar merhaba. Bir şey demeyecektim ama birçok kişinin bu haberi okuduğunu görüyorum. Çok değerli insan Kerem ile aramızda seviyeli bir arkadaşlık dışında herhangi bir şey söz konusu olmadı. Yorum yaparken kullandığınız dile ve seviyemize dikkat edelim, terbiyemize takılmaya gayret edelim lütfen" ifadelerini kullandı.

          Fotoğraflar: Instagram, AA, DepoPhoto

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