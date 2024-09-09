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Fransız otomobil üreticisi Peugeot, C-segment SUV modeli 3008'in üçüncü jenerasyonunu Türkiye'de satışa sundu.

Her neslinde adeta bir kabuk değiştiren 3008, son jenerasyonunda da ise artık bir SUV-Coupe formuna kavuştu.

Otomobilin Türkiye lansmanı ise geçtiğimiz günlerde Antalya'da yapıldı.

3008'in yenilenen özelliklerine geçmeden önce, lansman etkinliğinde önemli mesajlar veren Peugeot Türkiye Genel Müdürü Gülin Reyhanoğlu'nun açıklamalarına bakmakta fayda var.

TÜRKİYE GLOBALDE ÜÇÜNCÜ OLDU, CEO ZİYARETE GELİYOR

Türkiye otomotiv pazarının 2024 sonunda 1 milyon adet seviyesinde kapanacağı tahminin paylaşan Reyhanoğlu, markanın pazar payı hedefinin ise yüzde 6 civarında olduğunu söyledi.

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2023 yılında markanın tarihindeki en yüksek satış adedine ulaştıklarını da hatırlatan Reyhanoğlu, "Geçen sene 78.632 adetlik satışımızla 70 binlerin üstüne çıkan bir marka konumuna eriştik. Bu yıl ki hedefimizi de artık 70 binlere sabitlemiş bir marka olarak devam etmek istiyoruz" dedi.

Peugeot Türkiye Genel Müdürü Gülin Reyhanoğlu, Türkiye'de ilk 2 nesil 3008'in toplamda 96 bin adeti aşan bir satış hacmine ulaştığını da belirterek, "Şimdi yeni 3008 ile birlikte 100 bininci 3008’i kısa bir süre sonra inşallah müşterimize teslim ediyor olacağız. Dolayısıyla bizim açımızdan da çok önemli bir ürün. 3008 ile ilk defa elektrikli C-SUV pazarında da var olacağız. Yeni 3008’de toplam satış hedefi olarak son 4 ayda 6 bin adetlik bir satış hedefliyoruz. 3008’in satışlarının yaklaşık yüzde 20 civarında elektrikli versiyondan olmasını planlıyoruz. Toplam satışlarımızın da yaklaşık yüzde 9’unun elektrikli araçlardan oluşmasını bekliyoruz" diye konuştu.

Öte yandan, Gülin Reyhanoğlu'nun açıklamalarından, Ocak-Ağustos döneminde Peugeot Türkiye'nin satış rakamı olarak globalde 6'ıncı sırada, Ağustos ayında ise Fransa ve Almanya’dan sonra üçüncü sırada olduğunu öğreniyoruz. Bu sonuçların genel merkezin dikkatini çektiğini vurgulayan Reyhanoğlu, Peugeot CEO'su Linda Jackson'ın yıl bitmeden Türkiye'ye bir ziyarette bulunacağını söyledi. Türkiye, 2023 yılında da dünyada en çok Peugeot satışı gerçekleştiren dördüncü ülke olmuştu. REKLAM 'KREDİ LİMİTLERİ GÜNCELLENMELİ' Hatırlanacak olursa, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Mart 2024'te sadece yerli elektrikli araç kredilerine ilişkin sınırları güncellerken, diğer araçlarda ise en son düzenlemeyi Şubat 2022'de hayata geçirmişti. Buna göre, yeni 3008'in fiyat olarak yer aldığı 1 milyon 200 bin TL ile 2 milyon TL arasında değişen fatura değerine sahip otomobillerde kredi vade süresi 12 ay ile sınırlandırılıyor, 2 milyon TL'den daha pahalı otomobillerde ise kredi dahi kullanılamıyor. Gelinen noktada, Şubat 2022'de kredi kullanılabilen birçok otomobil, aradan geçen zaman dilimine fiyatların artmasına bağlı olarak artık kredili satın alınamıyor. İşte bu durumun satışlara etkisini sorduğumuz Peugeot Türkiye Genel Müdürü Gülin Reyhanoğlu net konuştu. Reyhanoğlu, "Kredi limiti artık gerçekten revize olmalı, çünkü karşılamayan, karşılanamayan bir müşteri ihtiyacı var. Fakat, bizim bu durum özelinde yeni 3008’in fiyatıyla ilgili bir ek çalışmamız yok. Çünkü bir önceki nesil 3008’in de 2 milyon TL’nin üstünde olduğunu bir önceki ay listelerine baktığınızda göreceksiniz. Yani bu kredi koşuluyla ilgili bir ayarlamamız söz konusu değil. Kredi kullanım oranları ise çok düşük. Mevcut, bir önceki 3008’de son aylarda özellikle gözlemimiz oldukça düşük seviyedeydi. Çoğunlukla müşterimiz kredi çıkmadığı için nakit ilerliyor" dedi. REKLAM HIBRIT VE ELEKTRİKLİ OLARAK GELDİ Yeni 3008, 136 beygir gücündeki 48V teknolojili hibrit motor ve 210 beygir gücündeki tam elektrikli motor seçeneklerinden oluşan 2 ayrı güç ünitesi seçeneğiyle satışa sunuluyor. Elektrikli versiyonda E-3008'e dönüşüyor. 3008 1.2 Hybrid 136HP e-DCS6’nın fiyatları 2 milyon 190 bin TL’den, 73 kWsa batarya kapasiteli E-3008’in başlangıç fiyatı ise 1 milyon 865 bin TL’den başlıyor. Yapılan açıklamaya göre, Türkiye’de ilk etapta 210 beygir seçeneği ile satışa sunulan yeni E-3008’nin 0-100 km/s hızlanma süresi 8.8 saniye iken 170 km/s maksimum hıza ulaşabiliyor. Otomobilin menzil değeri ise 500 km olarak açıklanıyor. Stellantis’in yeni STLA Medium platformunu kullanan ilk model olma özelliğini de taşıyan üçüncü nesil 3008, Fransa’daki Sochaux Fabrikası’nda üretiliyor. REKLAM YENİ NESLİNDE KABUK DEĞİŞTİRDİ Otomobilin her neslinde kabuk değiştirdiğini en başta söylemiştik. Yeni neslinde teknik olarak fastback bir SUV’a dönüşen, ikinci neslinde bir SUV olarak karşımıza çıkmıştı. Otomobilin ilk nesli ise MPV olarak üretilmişti. İlk nesil 3008 Üçüncü nesil 3008, 88 mm artışla 4535 mm’lik uzunluk, 49 mm artışla 1890 mm’lik genişlik ve 45 mm artışla 1665 mm’lik yüksekliğe sahip. Aracın aks mesafesi de 2730 mm olarak açıklanırken, bagaj hacmi de 520 litre olarak belirtiliyor. Otomobilin ikinci neslindeki kendine has kokpit tasarımı, yeni neslinde de korunmuş durumda. Kabin içinde kavisli 21 inçlik HD panoramik ekran kokpitin ana unsurunu oluşturuyor. Panoramik ekranın sol tarafında gösterge paneli, sağ tarafında ise multimedya ekranı yer alıyor. İlk kez 308 ve 408'de karşımıza çıkan dokunmatik 'i-Toggles' ekranı da, multimedya ekranındaki çoğu işleve kısayol olanağı sunarak pratik bir kullanım sunuyor. Bu işlev bir önceki 3008'de piyano düğmesi benzeri bir parça vasıtası ile yapılabiliyordu.

Antalya'da kısa bir rotada direksiyonu başına geçtiğimiz yeni 3008, ilk başta daha yüksekte konumlandırılmış oturma pozisyonu ile dikkat çekiyor. Kabin içi yalıtım özelliklerinin de iyileştirildiği otomobil ile yapılan ilk kilometrelerde kendini fark ettiriyor. Kapı içlerinde, konsolda ve koltuklarda kullanılan malzemelerin kalitesi de nesil değişimi ile birlikte yukarı taşınmış. Öte yandan, kullandığımız araçtaki 20 inch boyutundaki jantlara rağmen, otomobilin darbe emişlerinin başarılı olduğunu da belirtmek gerek. İkinci nesil 3008'in kokpiti Yeni 3008'de olumsuz olarak gözümüze çarpan kısım ise, kokpit tasarımının tamamlayıcı unsuru olarak düşünülen elektronik park freni ve dörtlü flaşörün yer aldığı parça. Bu parça sürücü kısmında yukarı doğru devam ederek orta konsol ile birleşiyor, tasarım olarak estetik görünüyor fakat sürücünün yaşam alanını kısıtlıyor. Ön yolcu kısmında ise, bu kısmı aşağıda konumlandırılması sayesinde hem fazladan bir saklama gözü kazanılırken hem de yaşam alanı olarak daha ferah bir atmosfer sunuluyor. 3008'in bir önceki neslinde de benzer bir tasarım anlayışı hakimdi, fakat önceki nesilde kol dayama ile kokpiti dik bir açı ile birleştiren bu kısım ön yolcu tarafında yer alıyordu. Dolayısı ile, ikinci nesil 3008'in sürücülerine daha ferah bir yaşam alanı sağlanırken, ön yolcuya ise kısıtlı bir alan kalıyordu. 3008'in 7 kişilik kardeşi 5008'in de hem hibrit hem elektrikli seçenekleri ile 2024 bitmeden Türkiye'de satışa sunulacağını belirterek yazıyı noktalayalım.