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        Haberler Spor Transfer Galatasaray'dan Luca Pellegrini harekatı! - Futbol Haberleri

        Galatasaray'dan Luca Pellegrini harekatı!

        Transfer döneminin kapanmasına sayılı günler kala Galatasaray, çalışmalarını hızlandırdı. İtalyan basını, sol tarafı güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılılar için sürpriz bir isim ortaya attı. İşte flaş transfer gelişmesinin ayrıntıları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.09.2024 - 15:20 Güncelleme: 09.09.2024 - 15:20
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          Bu yaz şu ana kadar 5 futbolcuyu kadrosuna katan Galatasaray, son olarak Victor Osimhen'i renklerine bağlayarak adından söz ettirdi.

        • 2

          UEFA Avrupa Ligi için listesini bildiren sarı-kırmızılılar, sol tarafı güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

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          Bu doğrultuda İtalyan basınından flaş bir iddia ortaya atıldı ve G.Saray'ın İtalyan oyuncuyla ilgilendiği belirtildi. İşte detaylar...

        • 4

          G.SARAY'DAN LUCA PELLEGRINI HAMLESİ

          Tutto Mercato Web'in haberine göre; Galatasaray, bonservisi Juventus'ta olan ve Lazio'da kiralık olarak forma giyen Luca Pellegrini için harekete geçti.

        • 5

          Serie A'da 3 hafta geçmesine karşın bu sezon süre alamayan 25 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon 26 maçta forma giyerek 1 gol - 1 asistlik katkı sağladı.

        • 6

          TRAFİK KAZASI GEÇİRDİ

          İtalyan sol bek, geçtiğimiz günlerde trafik kazası geçirdi. Çizme ekibinden yapılan açıklamaya göre bacağında kesik ve morluklar olan 25 yaşındaki futbolcunun durumunun iyi olduğu kaydedildi.

        • 7

          LUCA PELLEGRINI KİMDİR?

          Luca Pellegrini, 7 Mart 1999'da İtalya'nın başkenti Roma'da dünyaya geldi. Futbola Roma altyapısında başlayan Pellegrini, 2019 yazında 22.8 milyon Euro bonservis bedeliyle Juventus'a imza attı. Sırasıyla Cagliari, Genoa, Frankfurt ve Lazio'da forma giydi. Bonservisi Juventus'ta bulunan İtalyan yıldızın, güncel piyasa değeri ise 3.5 milyon Euro olarak görülüyor.

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