Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı TGA (Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı) tarafından hazırlanan, Türkiye'nin tanıtımına yönelik filmler, 200'den fazla ülkenin TV kanallarında ve dijital platformlarında yayınlandı.

TV kanallarında yayınlanan tanıtım filmleri;

• Turkish Riviera 3

• Turkaegean 2

• Bodrum Luxury

• Didim Filmi

• Romantic Türkiye

• Deliciously Türkiye

• İstanbul is the New Cool 3