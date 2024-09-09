Türkiye'nin tanıtım filmleri, bir ayda 1 milyar kez izlendi - Magazin haberleri

Türkiye'nin tanıtım filmleri, bir ayda 1 milyar kez izlendi - Magazin haberleri

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Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı TGA (Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı) tarafından hazırlanan, Türkiye'nin tanıtımına yönelik filmler, 200'den fazla ülkenin TV kanallarında ve dijital platformlarında yayınlandı.

TV kanallarında yayınlanan tanıtım filmleri; • Turkish Riviera 3 • Turkaegean 2 • Bodrum Luxury • Didim Filmi • Romantic Türkiye • Deliciously Türkiye • İstanbul is the New Cool 3 REKLAM

Dijital platformlarda 200'den fazla ülkede yayınlanan Türkiye'nin 21 tanıtım filmi, bir ayda 1 milyar kez izlendi. O tanıtım filmleri arasında şunlar da yer alıyor; • Sürdürülebilirlik • Karadeniz • Kapadokya • Cultural Journeys • Ankara Filmi • Turkaegean 2 • Bodrum Luxury • Türkiye’s Natural Wonders • İstanbul is the New Cool 3 • Trakya filmi • Deliciously Türkiye • Turkish Riviera 3 Ayrıca; 37 farklı il ve deneyim tanıtım kampanyaları, 55 ülkede yayınlandı. Ağustos'ta; 20 ayrı şehirde düzenlenen 25 etkinlik için 27 ayrı ülkeden ülkemize gelen gazeteciler, sosyal medya fenomenleri ve kanaat önderi 158 kişi ağırlandı.

Türkiye'nin tanıtımına yönelik bir çalışma olan Go Türkiye adındaki dijital platformun ağustos ayında aylık tekil ziyaretçi sayısı; 23.7 milyon, kümüle tekil ziyaretçi sayısı ise 123.4 milyon olarak gerçekleşti.

Go Türkiye'nin ağustosta ulaştığı sosyal medyada takipçi sayısı şöyle oldu; • Facebook... 5.516.194 • TikTok... 3.700.000 • Instagram... 3.515.312 • YouTube... 2.810.000 • X... 739.786 • Douyin... 352.000 • Vkontakte... 38.012

TGA'nın iletişim çalışmalarının Ocak 2024 - Ağustos 2024 arasındaki yurt dışı basın yansıma erişimi; 252.9 milyar, Türkiye'de ağırlanan sosyal medya fenomenlerinin sosyal medya hesaplarına yansıma erişimi ise 277.3 milyon olarak gerçekleşti.