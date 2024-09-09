Vietnam'ı Yagi Tayfun'u vurdu! Can kaybı yükseliyor
Vietnam'ın kuzeyinde etkili olan Yagi Tayfun'u sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 35'e yükseldi. Yetkililer, 24 kişinin kaybolduğunu ve arama çalışmalarının sürdüğünü bildirdi
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Yagi Tayfunu'nun yol açtığı afet ve kazalar sebebiyle 24 kişinin kaybolduğu ve arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.
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Yetkililer, afetten dolayı 229 kişinin yaralandığı belirtti, tayfun nedeniyle 8 bin 17 evin de hasar gördüğü bilgisini paylaştı.
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Yaklaşık 110 bin hektarlık pirinç tarlasının sular altında kaldığı kaydedildi.
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BİNLERCE KİŞİ TAHLİYE EDİLMİŞTİ
Yagi Tayfunu nedeniyle ülkenin kuzeyindeki kıyı kentlerinden 50 binden fazla kişi tahliye edilmişti.
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Filipinler'in kuzey bölgelerini 3 Eylül'de vuran Yagi'nin yol açtığı şiddetli yağış, sel ve toprak kayması nedeniyle 20 kişi hayatını kaybetmiş, 26 kişi kaybolmuştu.
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Çin'in Haynan eyaletini 7 Eylül'de vuran tayfunun 4 kişinin ölümüne, 95 kişinin yaralanmasına yol açtığı bildirilmişti.
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*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.