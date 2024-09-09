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        Haberler Spor Transfer Galatasaray, Nicola Zalewski ve Junior Dina Ebimbe'nin peşinde! - Futbol Haberleri

        Galatasaray iki yıldızın peşinde!

        Galatasaray, transferin son günlerine girilirken kadroya takviye için çalışmalarını sürdürüyor. UEFA listesini teslim etmesine rağmen arayışlarına devam eden sarı-kırmızılılar, iki kanat oyuncusunu gündemine aldı.

        Giriş: 09.09.2024 - 11:25 Güncelleme: 09.09.2024 - 11:25
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        • 1

          UEFA listesini teslim etmesine rağmen transferdeki çalışmalarını sürdüren Galatasaray iki kanat oyuncusu için harekete geçti.

        • 2

          Victor Osimhen'in kiralanmasında devreye giren aracı menajer George Gardi'yi transfer için yetkilendiren Galatasaray'ın gündemine Roma'dan Nicola Zalewski ve Eintracht Frankfurt'tan Junior Dina Ebimbe geldi.

        • 3

          Roma, sözleşmesinin son senesine giren Polonyalı oyuncudan bonservis bedeli elde etmek istiyor.

        • 4

          Zalewski ise daha önce PSV'den gelen teklifi reddetmiş ve takımda kalmak istediğini dile getirmişti.

        • 5

          Roma'nın Empoli'ye yenilmesinin ardından "soyunma odası dinamiklerini sızdırma" iddialarıyla taraftarın eleştiri oklarının hedefinde olan Polonyalı futbolcunun menajeri söz konusu iddiaları yargıya taşıyacaklarını dile getirmişti.

        • 6

          Sol kenara hem üçlü hem de dörtlü savunma diziliminde forma giyebilecek bir oyuncu takviyesi yapmayı planlayan Galatasaray, Roma'ya resmi teklifini yaptı.

        • 7

          Galatasaraylı yetkililer bu transferi tek haneli bonservis bedeliyle bitirmek istiyor.

        • 8

          Roma altyapısında yetişen Zalewski, 109 maçta 2 gol atarken 7 golün hazırlayıcısı oldu. Polonyalı futbolcu a milli takımının formasını da 22 kez terletti.

        • 9

          İKİNCİ HEDEF EBIMBE

          Galatasaray'ın gündemine gelen diğer bir ise Junior Dina Ebimbe... Daha önce Napoli'ye mecburi satın alma madde de içeren kiralık transferi son anda yatan 23 yaşındaki futbolcu için Eintracht Frankfurt'la masaya oturuldu.

        • 10

          PSG altyapısından yetişen ve Temmuz 2023'te 6,5 milyon Euro'luk bonservis bedeliyle Almanya'nın yolunu tutan Ebimbe hazırlık maçlarında pek süre almakta zorlandı.

        • 11

          Eintracht Frankfurt'un futbol direktörü Markus Krösche geçen günlerde Ebimbe için bir açıklama yapmış ve oyuncudan vazgeçmediklerini dile getirmişti.

        • 12

          Hem sağ kanatta hem de orta saha merkezinde oynayabilmesi nedeniyle Ebimbe'yi kadrosuna katmak için girişimlere başlayan Galatasaray, 23 yaşındaki oyuncuyu kiralama formülüyle renklerine bağlamak istiyor.

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