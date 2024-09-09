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        Haberler Gündem 3. Sayfa Bir çocuk daha... Öldüren oyun - Antalya haberleri, son dakika haberi | Son dakika haberleri

        Bir çocuk daha... Öldüren oyun!

        Antalya'da, 14 yaşındaki Y.G.'nin oynadığı tüfeğin ateş almasıyla, 10 yaşındaki Deniz Şahin hayatını kaybetti, 12 yaşındaki Emir K. ise ağır yaralandı. Şüpheli Y.G. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.09.2024 - 08:02 Güncelleme: 09.09.2024 - 13:10
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        Antalya'nın Manavgat ilçesi Çolaklı Mahallesi'nde, Deniz Şahin (10) ve Emir K. (12), Y.G.'nin (14) ağabeyinin evinde oyun oynamak için buluştu.

        SAÇMALAR İKİ ÇOCUĞU YARALADI

        DHA'da yer alan habere göre bu sırada Y.G. evdeki tüfeği alarak oynamaya başladı. Tüfeğin ateş alması sonucu saçmalar Deniz Şahin ve Emir K.'ye isabet etti.

        SAÇMALAR İKİ ÇOCUĞU YARALADI

        Ailenin ihbarı üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Deniz Şahin'in hayatını kaybettiği belirlendi.

        CENAZESİ MORGA KALDIRILDI

        Ağır yaralanan Emir K. önce Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, ardından Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Deniz Şahin'in cenazesi, incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

        AİLESİ GÖZYAŞINA BOĞULDU

        Y.G. jandarma tarafından gözaltına alınırken, olayı duyan çocukların yakınları ve arkadaşları büyük üzüntü yaşadı.

        BABASI MORG KAPISINA YASLANIP AĞLADI

        Şahin'in cansız bedeni, babası Ahmet Şahin ve yakınları tarafından otopsinin ardından defnedilmek üzere morgdan alındı. Ahmet Şahin, oğlunun cenazesi araca alındıktan sonra morgun kapı demirlerine yaslanıp ağladı.

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        #Antalya
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