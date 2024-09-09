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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı bugün yapılacak. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı saat 15.00'de başlayacak.

Toplantıda Diyarbakır'da canavarca katledilen Narin Güran cinayeti soruşturmasındaki son durum, ekonomideki gelişmeler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve terörle mücadele operasyonları ele alınacak.

OVP MASADA OLACAK

Toplantıda öne çıkan başlık ekonomi olacak. 5 Eylül'de açıklanan Orta Vadeli Program ile ilgili ekonomideki 3 yıllık hedefler değerlendirilecek. Enflasyonun tek haneye düşürülmesi için yol haritası görüşülecek. Öte yandan yatırım, istihdam ve fiyat istikrarı konuları da gündemde yer alacak.

ORTADOĞU'DAKİ GELİŞMELER DE ELE ALINACAK Dış politikada da, Gazze başta olmak üzere Ortadoğu'daki gelişmeler ele alınacak. İsrail'in 11 aydır devam eden katliamının durdurulması için ateşkes görüşmelerinde gelinen son durum değerlendirilecek. Gazze'ye insani yardımlar da ele alınacak. Kabine Toplantısı'nda terörle mücadele de ele alınacak. Yurt içinde ve sınır ötesinde devam eden operasyonlardaki son durum görüşülecek.