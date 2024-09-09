Josef de Souza'ya silahlı soygun şoku!

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Süper Lig'de Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir formalarını giyen Brezilyalı futbolcu Josef de Souza, ülkesi Brezilya'da silahlı saldırıya uğradığını açıkladı. Yaşadıklarını bir video ile anlatan Josef De Souza, "Hırsızlar ayağımdaki terliği bile aldı." dedi.

Türkiye'de bir dönem Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir formalarını giyen Josef de Souza, Brezilya'da silahlı soyguna uğradığını açıkladı.

Kariyerini Vasco da Gama'da sürdüren 35 yaşındaki futbolcu, oğluyla beraber arabasıyla seyahat ettiği sırada saldırıya uğradığını söyledi.

Olayı yayınladığı bir videoyla anlatan Josef, "Hırsızlar ayağımdaki terliği bile aldı. Adamın silahı vardı. Arabayı da aldılar. Oğlum ve ben vardık. Oğlumu dışarı çıkarmayı başardım. Şu an iyiyiz." ifadelerini kullandı.

🚨 Josef de Souza, ülkesinde silahlı bir saldırıya uğradığını açıkladı:



"Ayağımdaki terliği bile aldılar. Silahlı adamlar arabamı aldılar. Oğlumla birlikteydim ve onu dışarı çıkarmayı başardım. Şu anda iyiyiz."pic.twitter.com/inJq8R64Go — HT Spor (@HTSpor) September 9, 2024

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Videoda yüzündeki korku dolu ifade net şekilde görünen Josef, oğlunun durumunun iyi olduğunu gösterdi.

Brezilya polisinin kısa süre içinde yaşananlara ilişkin soruşturma başlatması bekleniyor.

FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ FORMASI GİYDİ Türkiye'ye ilk olarak 2015 tarihinde Fenerbahçe formasıyla ayak basan Josef de Souza, 2018 yılında Al-Ahli'ye gitmiş ve daha sonra 2020 senesinde Beşiktaş'a imza atmıştı. Siyah - beyazlılarla 1 Süper Lig ve 1 Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşayan Brezilyalı futbolcu, 2023'te Çin Ligi ekiplerinden Beijing Guoan'a transfer olmuştu. Son olarak 11 Ocak 2024'te Başakşehir'in yolunu tutan Souza, 14 Temmuz 2014'te ayrılarak Vasco da Gama'ya imza atmıştı. We strongly condemn the armed robbery targeting Josef de Souza. Our thoughts are with him and his family during this difficult time. Stay strong, @souza5 – the entire Beşiktaş family is behind you! — Beşiktaş EN (@BesiktasEnglish) September 9, 2024 BEŞİKTAŞ'TAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI Beşiktaş Kulübü, silahlı soyguna uğrayan Josef için sosyal medyadan geçmiş olsun mesajı yayımladı. Siyah-beyazlıların İngilizce X hesabınan yayımlanan mesajda, "Josef de Souza'yı hedef alan silahlı soygunu şiddetle kınıyoruz. Bu zor dönemde düşüncelerimiz onunla ve ailesiyle birlikte. Güçlü kal Josef. Tüm Beşiktaş ailesi arkanızda!" ifadelerine yer verildi.