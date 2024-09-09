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Diyarbakır'da 19 gün boyunca aranan 8 yaşındaki Narin Güran'ın canavarca katledildiği ortaya çıktı. Küçük kızın cansız bedeni dün dere yatağında bir çuval içerisinde bulundu. Yapılan incelemede çuvalın üzerine de taş ve dallar konulduğu belirlendi.

Türkiye'yi yasa boğan Narin Güran cinayeti ile ilgili başlatılan soruşturmada da tutuklanan amca dışında anne, kardeş ve çoğunluğu aile üyelerinden olan 24 kişi gözaltına alındı. Narin cinayeti ise çocuklara karşı işlenen korkunç suçlardaki artışı gündeme getirdi. REKLAM

8 YILDA 100'DEN 194'E ÇIKTI Adalet Bakanlığı Adli Sicil İstatistik Genel Müdürlüğü'nün 2023 yılına ait adalet istatistikleri ise son yıllardaki vahameti gösterdi. Buna göre savcılıklara gelen çocukların cinsel istismarı suçu dosya sayıları 2015 yılından bu yana ikiye katlandı. 2015 yılından sonra çocukların cinsel istismarı suçu korkunç bir şekilde arttı. Öyle ki 2015 yılında çocukların cinsel istismarı suçu 100 iken, 2016'da 116, 2017'de 129, 2018'de 167, 2019'da 183, 2020 yılında 136, 2021'de 179, 2022'de 2019 ve son olarak istatistiği açıklanan 2023 yılında ise 194'e çıktı. İkiye katlanan veriler kan dondurdu.

REKLAM 2023 YILINDA 66 BİN 138 DOSYA VAR İstatistiklere göre Cumhuriyet başsavcılıklarında soruşturma evresinde ilk 15 suç türüne ilişkin gelen dosya ve suç sayıları da gelinen noktayı ortaya koydu. Bakanlık verilerinde 2023 yılında çocukların cinsel istismarı suçu ile ilgili dosya sayısı 66 bin 138 oldu. Dosyaların 25 bin 425'inin ise bir önceki yıldan devreden dosyalar olduğu belirtildi. 2023 yılı içerisinde de bu suçtan dolayı açılan dosya sayısı 40 bin 713 oldu.

6 BİN BERAAT, 6 BİN MAHKUMİYET Soruşturma dışında davaya dönüşen kovuşturma dosyaları ile ilgili detaylar da yine raporda yer aldı. Ceza mahkemelerinde kovuşturma evresinde ilk 15 suç türüne ilişkin karara bağlanan dosya, sanık ve suç sayıları da şöyle oldu; Cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar türünde çocukların cinsel istismarı suçlarında 2023 yılında 14 bin 919 dosya karara bağlandı. Bu dosyalardan 6 bin 656'sında mahkumiyet kararı çıktı. 6 bin 211 dosyada ise beraat kararları verildi. Verilere göre 342 dosyada hükmün açıklanmasının geri bırakılması ve bin 710 dosyada da diğer kararlar uygulandı. Kahrolduk! Narin canavarca katledilmiş! Haberi Görüntüle Narin toprağa verilecek Haberi Görüntüle