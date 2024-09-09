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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Küçük Narin'in cansız bedeni toprağa verildi | Son dakika haberleri

        Küçük Narin'in cansız bedeni toprağa verildi

        Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde dere kenarında 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın naaşı Adli Tıp'tan alınarak Batı Karakoç köyüne götürüldü. Burada kılınan cenaze namazının ardında küçük Narin kendi köyünde toprağa verildi. Narin'in ölümüyle ilgili soruşturma devam ediyor

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 09.09.2024 - 10:16 Güncelleme: 09.09.2024 - 13:39
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        Narin toprağa verildi
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        Diyarbakır'da ölü bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Narin'in cenazesi komşu köyde kılınan cenaze namazının ardından kendi köyünde toprağa verildi.

        Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve dün Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüne ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.

        Diyarbakır Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edilen Narin Güran'ın cenazesi bugün Tavşantepe Mahallesi'nde defnedildi.

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        CENAZE NAMAZI KILINDI

        Küçük Narin için Batı Karakoç köyünde cenaze namazı kılındı.

        Narin'in cenaze namazını kıldıran il müftüsü, "Bugün burada musallada yatan bizim vicdanımızdır, insanlığımızdır. Cenabı Hak bizleri vicdan sahibi, ahlaklı insanlardan eylesin. Toplumun olarak insanlığımızı yeniden gözden geçirir, hatırlarız; ahlaklı bir toplum olma yolunda ilerleriz. Narin cennettedir, masum bir yavrumuz katledildi. Emin olun cennette. Bunun hesabını yapanlardan hesabı sorulacaktır. Benim korkum bu yavrumuzun cenazesini kılıyoruz, nasıl hesap vereceğiz. Bunu yeniden gözden geçirmemiz lazım" dedi.

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        AMCA TUTUKLANMIŞTI

        Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran için arama çalışması başlatılmış, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Tavşantepe Mahallesi Muhtarı ve aynı zamanda Narin Güran'ın amcası S.G, 2 Eylül'de çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

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        CANSIZ BEDENİ BULUNDU

        Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, dün, kaybolan Narin Güran'ın kıyafetleriyle Eğertutmaz Deresi kenarında çuval içinde üzeri taşla gizlenmiş vaziyette saat 08.45 sıralarında ölü bulunduğunu açıklamıştı.

        Zorluoğlu, "İlk bulgulara göre kayıp Narin Güran'ın öldürüldükten sonra bir çuvalın içerisine konulup dere kenarına getirildiği, çuvalla birlikte derenin kenarında suyun içerisine yerleştirildiği, üzerinin ağaç dalları ve taşlarla şüphe uyandırmayacak şekilde ve doğal bir görüntü verilerek kapatıldığı anlaşılmıştır." ifadelerini kullanmıştı.

        24 KİŞİ GÖZALTINDA

        Soruşturma kapsamında, aralarında Narin Güran'ın annesi, babası, iki ağabeyi, dört amcası ve tutuklanan amcası S.G'nin eşinin de bulunduğu 24 kişi gözaltına alınmıştı.

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