"Musallada yatan insanlığımızdır!"
Diyarbakır'da cansız bedeni 19 gün sonra çuval içinde bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cenaze namazını kıldıran İl Müftüsü Celal Büyük'ün sözleri yürekleri yaktı. İşte Narin'i son yolculuğuna uğurlarken cenaze törenine damga vuran o sözler...
Diyarbakır'da, cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cenaze namazı, merkez Bağlar ilçesi Batı Karakoç Mahallesindeki, Batı Karakoç 2. Camii'nde kılındı.
"MUSALLADA YATAN VİCDANIMIZDIR"
Narin'in cenaze namazını kıldıran Diyarbakır İl Müftüsü Celal Büyük şunları söyledi:
"Bugün burada musallada yatan bizim vicdanımızdır, insanlığımızdır. Cenabı Hak bizleri vicdan sahibi, ahlaklı insanlardan eylesin.
"NARİN EMİN OLUN CENNETTE"
Toplum olarak inşallah insanlığımızı yeniden gözden geçirir, hatırlarız; ahlaklı bir toplum olma yolunda ilerleriz. Narin cennettedir, masum bir yavrumuz katledildi.
"NASIL HESAP VERECEĞİZ"
Emin olun cennette. Bunun hesabını yapanlardan hesabı sorulacaktır. Benim korkum bu yavrumuzun cenazesini kılıyoruz, nasıl hesap vereceğiz. Bunu yeniden gözden geçirmemiz lazım."