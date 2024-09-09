Diyarbakır'da, cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cenaze namazı, merkez Bağlar ilçesi Batı Karakoç Mahallesindeki, Batı Karakoç 2. Camii'nde kılındı.

"Bugün burada musallada yatan bizim vicdanımızdır, insanlığımızdır. Cenabı Hak bizleri vicdan sahibi, ahlaklı insanlardan eylesin.

Toplum olarak inşallah insanlığımızı yeniden gözden geçirir, hatırlarız; ahlaklı bir toplum olma yolunda ilerleriz. Narin cennettedir, masum bir yavrumuz katledildi.

"NASIL HESAP VERECEĞİZ"

Emin olun cennette. Bunun hesabını yapanlardan hesabı sorulacaktır. Benim korkum bu yavrumuzun cenazesini kılıyoruz, nasıl hesap vereceğiz. Bunu yeniden gözden geçirmemiz lazım."