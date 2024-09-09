A Milli Takım, İzlanda karşısında! İşte Montella'nın 11'i
A Milli Takımımız, Uluslar B Ligi 4. Grup'taki ikinci maçında İzlanda ile karşılaşacak. Uluslar Ligi'ndeki ilk maçında Galler ile deplasmanda 0-0 berabere kalan ay-yıldızlılar, İzlanda'yı yenerek ilk galibiyetini almak istiyor. İşte Vincenzo Montella'nın İzlanda maçı 11'i...
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A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki ikinci maçında İzmir'de İzlanda ile karşı karşıya gelecek.
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Türkiye, grupta oynadığı ilk maçta deplasmanda Galler ile 0-0 berabere kaldı. İzlanda ise sahasında Karadağ'ı 2-0 yendi. İlk maçlar sonunda İzlanda 3 puanla lider durumda bulunuyor, ay-yıldızlı ekip 1 puana sahip.
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TÜRKİYE-İZLANDA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Türkiye-İzlanda maçı bu akşam saat 21.45'te başlayacak ve TV8 ile Exxen'den canlı yayınlanacak. Göztepe Gürsel Aksel Stadı'ndaki mücadeleyi Arnavutluk Futbol Federasyonundan Enea Jorgji yönetecek.
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Dördüncü grupta aynı gün Karadağ ile Galler, Karadağ'da TSİ 21.45'te karşılaşacak.
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A Milli Takım'da sakatlığı geçen ve Galler karşılaşmasının ikinci yarısında forma giyen kaptan Hakan Çalhanoğlu'nun İzlanda karşılaşmasında ilk 11'de sahaya çıkması bekleniyor.
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BARIŞ ALPER CEZALI, MERİH DÖNÜYOR
Milli takımda Galler karşılaşmasında kırmızı kart gören Barış Alper Yılmaz, bu mücadelede forma giyemeyecek.
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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda oynanan Avusturya mücadelesindeki bozkurt hareketi nedeniyle 2 maç ceza alan Merih Demiral ise bu karşılaşmada forma giyebilecek. Merih, Türkiye'nin EURO 2024'te Hollanda ve UEFA Uluslar Ligi'nde Galler ile oynadığı müsabakalarda cezası nedeniyle takımdaki yerini alamamıştı.
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Mert Günok
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Zeki Çelik
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Kaan Ayhan
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Abdülkerim
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Mert Müldür
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İsmail
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Hakan
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İrfan Can
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Arda Güler
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Kenan