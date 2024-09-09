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        Haberler Spor Futbol Milli Takım Türkiye-İzlanda maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? - Futbol Haberleri

        A Milli Takım, İzlanda karşısında! İşte Montella'nın 11'i

        A Milli Takımımız, Uluslar B Ligi 4. Grup'taki ikinci maçında İzlanda ile karşılaşacak. Uluslar Ligi'ndeki ilk maçında Galler ile deplasmanda 0-0 berabere kalan ay-yıldızlılar, İzlanda'yı yenerek ilk galibiyetini almak istiyor. İşte Vincenzo Montella'nın İzlanda maçı 11'i...

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 09.09.2024 - 10:03 Güncelleme: 09.09.2024 - 10:03
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        • 1

          A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki ikinci maçında İzmir'de İzlanda ile karşı karşıya gelecek.

        • 2

          Türkiye, grupta oynadığı ilk maçta deplasmanda Galler ile 0-0 berabere kaldı. İzlanda ise sahasında Karadağ'ı 2-0 yendi. İlk maçlar sonunda İzlanda 3 puanla lider durumda bulunuyor, ay-yıldızlı ekip 1 puana sahip.

        • 3

          TÜRKİYE-İZLANDA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

          Türkiye-İzlanda maçı bu akşam saat 21.45'te başlayacak ve TV8 ile Exxen'den canlı yayınlanacak. Göztepe Gürsel Aksel Stadı'ndaki mücadeleyi Arnavutluk Futbol Federasyonundan Enea Jorgji yönetecek.

        • 4

          Dördüncü grupta aynı gün Karadağ ile Galler, Karadağ'da TSİ 21.45'te karşılaşacak.

        • 5

          A Milli Takım'da sakatlığı geçen ve Galler karşılaşmasının ikinci yarısında forma giyen kaptan Hakan Çalhanoğlu'nun İzlanda karşılaşmasında ilk 11'de sahaya çıkması bekleniyor.

        • 6

          BARIŞ ALPER CEZALI, MERİH DÖNÜYOR

          Milli takımda Galler karşılaşmasında kırmızı kart gören Barış Alper Yılmaz, bu mücadelede forma giyemeyecek.

        • 7

          2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda oynanan Avusturya mücadelesindeki bozkurt hareketi nedeniyle 2 maç ceza alan Merih Demiral ise bu karşılaşmada forma giyebilecek. Merih, Türkiye'nin EURO 2024'te Hollanda ve UEFA Uluslar Ligi'nde Galler ile oynadığı müsabakalarda cezası nedeniyle takımdaki yerini alamamıştı.

        • 8

          Mert Günok

        • 9

          Zeki Çelik

        • 10

          Kaan Ayhan

        • 11

          Abdülkerim

        • 12

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          Kenan

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