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        Haberler Ekonomi Turizm Yunanistan aşırı turizme karşı harekete geçti: Turiste vergi geliyor - Turizm Haberleri

        Yunanistan aşırı turizme karşı harekete geçti: Turiste vergi geliyor

        Yunanistan Başbakanı Miçotakis Pazar günü yaptığı açıklamada, aşırı turizmi önlemek amacıyla, yaz sezonunun yoğun olduğu dönemde Santorini ve Mykonos adalarına gelen kruvaziyer gemilerine 20 euro vergi koymayı planladığını belirtti. Yunanistan'ın aşırı turizmi önleme amacıyla başka adımlar da atacağı ifade edildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.09.2024 - 11:26 Güncelleme: 09.09.2024 - 11:26
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        Yunanistan aşırı turizme karşı harekete geçti
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        10,4 milyon nüfuslu Yunanistan'da yıllık turist sayısı 30 milyonu aşarken ülke, aşırı turizme karşı harekete geçmeye hazırlanıyor.

        Özellikle 20 bin nüfusa sahip Santorini de dahil olmak üzere en popüler destinasyonlarından bazıları aşırı turizm nedeniyle riskle karşı karşıya. Yunanistan Başbakanı Miçotakis de, 2025 yılına yönelik temel ekonomik politikalarını açıkladıktan bir gün sonra düzenlediği basın toplantısında, aşırı turizmin birkaç destinasyonda sorun olduğunu belirtti.

        "Yunanistan'ın yapısal bir aşırı turizm sorunu yok... Bazı destinasyonlarda yılın belirli haftalarında veya aylarında önemli sorunlar yaşanıyor, bunlarla ilgilenmemiz gerekiyor. Kruvaziyer taşımacılığı Santorini ve Mikonos'u zor durumda bıraktı, bu nedenle müdahalelerde bulunuyoruz" diyen Miçotakis konuya ilişkin vergi adımlarını açıkladı.

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        Buna göre yılın belirli aylarındaki kruvaziyer yolcu akını konusunda endişe yaşayan ülke, Santorini ve Mykonos gibi kalabalık adalara gelen kruvaziyer gemilerine 20 euro vergi koyacak. , yaz sezonunun yoğun olduğu dönemde Santorini ve Mykonos adalarına gelen kruvaziyer gemilerine 20 euro vergi koymayı planladığını belirtti. Kruvaziyer gemilerinin yanısıra konaklamada iklim kriziyle ilgili bir verginin de artırılacağı ifade edildi.

        Ülke ayrıca, yerel girişimlere en az 250 bin euro vermeye hazır yatırımcılara 'Altın Vize' programını da genişletecek. Yabancıların vize almak için daha önce mülk satın almaları gerekiyordu.

        Hükümetin ayrıca belirli noktalara aynı anda varacak kruvaziyer gemilerinin sayısını düzenlemeyi planladığı belirtilirken, adalarda çevreyi koruma ve su sıkıntısıyla mücadele kurallarının da uygulanacağı ifade edildi.

        Öte yandan Yunanistan'ın, daimi ikamet edenler için konut stokunu artırmak amacıyla kısa dönemli kiralamalara da vergi koyacağı, Atina'nın merkezinde ise bu tür kiralamalar için yeni ruhsat vermenin yasaklanabileceği belirtildi.

        2023'TE NÜFUSUNUN 3 KATI TURİST AĞIRLADI

        Yunanistan Bankası'nın son verilerine göre, Yunanistan 2023'te rekor kırarak 36,1 milyon ziyaretçi ağırlarken, 2024'ün ilk yarısında gelenler yüzde 16 artarak 11,6 milyona çıktı. Turizm sektörü ekonomiye yaklaşık yüzde 20 katkıda bulunarak ülke için hayati önem taşıyor.

        Santorini'de protestocular ve yerel halk uzun zamandır, Venedik ve Barcelona gibi popüler tatil beldelerinde olduğu şekilde turizme kısıtlama getirilmesini talep ediyor.

        Hükümet bugün bazı önlemler hakkında daha fazla ayrıntı açıklayacak.

        * Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

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