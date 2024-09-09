4 aylık kızı vardı... Uçurumda biten hayat!
Antalya'da yoldan çıkıp 50 metre yuvarlanan otomobilde sıkışan 33 yaşındaki Uğur Bozdoğan, yaşamını yitirdi. Bozdoğan'ın cansız bedeni, itfaiye ve çevredekiler tarafından yukarı çıkarılıp, morga götürüldü. Bozdoğan'ın 4 aylık kız bebek babası olduğu öğrenildi
Antalya'da feci kaza, saat 09.00 sıralarında Kepez ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Mehmet Fatih Caddesi’nde meydana geldi.
İŞE GİTMEK İÇİN YOLA ÇIKTI
Otel ekipmanları satan bir iş yerinde çalışan Uğur Bozdoğan (33), işe gitmek için otomobiliyle yola çıktı. Bozdoğan'ın cadde üzerinde direksiyon kontrolünü kaybettiği otomobil, şarampole yuvarlandı. Otomobil, yaklaşık 50 metre boyunca taklalar attı.
SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ
Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine ulaşan sağlık ekibi, otomobilde sıkışan Bozdoğan'a ilk müdahaleyi yaptı.
MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
İtfaiye ekibinin demir kesme makinesi ile sıkıştığı yerden çıkartılan Bozdoğan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Uğur Bozdoğan'ın cansız bedeni, itfaiye ve vatandaşlar tarafından yola çıkarıldı.
4 AYLIK BİR KIZI VARDI
Uğur Bozdoğan'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Bozdoğan'ın 4 aylık kız bebek babası olduğu öğrenildi.