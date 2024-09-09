Sevgilisini darbedip kaçtı! Otelde cinayet
İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde sevgilisini otel odasında darp ederek öldüren adam kaçmaya çalıştı ancak otel personeli peşini bırakmadı, polis zanlıyı gözaltına aldı
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Beyoğlu'nda, otel odasında tartıştığı sevgilisini darbedip ölümüne neden olduğu iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.
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Alınan bilgiye göre, Şehit Muhtar Mahallesi'ndeki otelde kalan yabancı uyruklu M.A. ile erkek arkadaşı M.E. arasında henüz belirlenemeyen nedenle odada tartışma yaşandı.
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Tartışanın kavgaya dönüşmesiyle kadını darbettiği iddia edilen M.A, otelden uzaklaşmaya çalışırken sesleri duyan personel tarafından yakalandı.
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İhbar üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince hastaneye götürülen M.A, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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Polis şüpheli M.E'yi gözaltına aldı. Ekiplerin yaptığı çalışmada, şüpheli ile hayatını kaybeden kadının 3 yıldır sevgili oldukları ve aralarında kavga çıktığı anlaşıldı.
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Öte yandan, olay sonrası katil zanlısı sevgilinin kaçmaya çalıştığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, M.E'nin kaçmaya çalışırken, otel çalışanı tarafından yakalanması yer aldı.
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Ayrıca yapılan kontrollerde otelin ruhsatının olmadığı belirlenerek, belediye ekiplerince mühürlendi.
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