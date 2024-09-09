Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Sevgilisini darbedip kaçtı! Otelde cinayet | Son dakika haberleri

        Sevgilisini darbedip kaçtı! Otelde cinayet

        İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde sevgilisini otel odasında darp ederek öldüren adam kaçmaya çalıştı ancak otel personeli peşini bırakmadı, polis zanlıyı gözaltına aldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.09.2024 - 19:18 Güncelleme: 09.09.2024 - 19:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Beyoğlu'nda, otel odasında tartıştığı sevgilisini darbedip ölümüne neden olduğu iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

        • 2

          Alınan bilgiye göre, Şehit Muhtar Mahallesi'ndeki otelde kalan yabancı uyruklu M.A. ile erkek arkadaşı M.E. arasında henüz belirlenemeyen nedenle odada tartışma yaşandı.

        • 3

          Tartışanın kavgaya dönüşmesiyle kadını darbettiği iddia edilen M.A, otelden uzaklaşmaya çalışırken sesleri duyan personel tarafından yakalandı.

        • 4

          İhbar üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince hastaneye götürülen M.A, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        • 5

          Polis şüpheli M.E'yi gözaltına aldı. Ekiplerin yaptığı çalışmada, şüpheli ile hayatını kaybeden kadının 3 yıldır sevgili oldukları ve aralarında kavga çıktığı anlaşıldı.

        • 6

          Öte yandan, olay sonrası katil zanlısı sevgilinin kaçmaya çalıştığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, M.E'nin kaçmaya çalışırken, otel çalışanı tarafından yakalanması yer aldı.

        • 7

          Ayrıca yapılan kontrollerde otelin ruhsatının olmadığı belirlenerek, belediye ekiplerince mühürlendi.

        • 8
        • 9
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Narin'in ön otopsi raporu kahretti!
        Narin'in ön otopsi raporu kahretti!
        Cenaze törenine damga vuran sözler!
        Cenaze törenine damga vuran sözler!
        Newcastle'dan Trippier kararı!
        Newcastle'dan Trippier kararı!
        Bakan Tunç'tan Narin Güran açıklaması
        Bakan Tunç'tan Narin Güran açıklaması
        Muhtarlık kavgasında 10 tutuklama
        Muhtarlık kavgasında 10 tutuklama
        Narin toprağa verildi
        Narin toprağa verildi
        8 yılda ikiye katlandı! Kan donduran sayılar
        8 yılda ikiye katlandı! Kan donduran sayılar
        Mourinho HT SPOR'da!
        Mourinho HT SPOR'da!
        Milli Takım'ın İzlanda 11'i
        Milli Takım'ın İzlanda 11'i
        Aslan'dan çifte atak!
        Aslan'dan çifte atak!
        Diyet yapınca vücutta neler oluyor?
        Diyet yapınca vücutta neler oluyor?
        1 milyar kez izlendi
        1 milyar kez izlendi
        İşçiler anahtarlara el koydu
        İşçiler anahtarlara el koydu
        Aşk açıklaması
        Aşk açıklaması
        Erkeklere göre kadınların saçları neden nadiren dökülür?
        Erkeklere göre kadınların saçları neden nadiren dökülür?
        Anne ve çocuğu denize düştü! Babaları suya atladı
        Anne ve çocuğu denize düştü! Babaları suya atladı
        Bir çocuk daha... Öldüren oyun!
        Bir çocuk daha... Öldüren oyun!
        'Kredi limitleri güncellenmeli'
        'Kredi limitleri güncellenmeli'
        HT Spor, 10 Eylül'de sizlerle
        HT Spor, 10 Eylül'de sizlerle
        Habertürk Anasayfa