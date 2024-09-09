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        Haberler Gündem 3. Sayfa Muhtarlık kavgasında 10 tutuklama | Son dakika haberleri

        Muhtarlık kavgasında 10 tutuklama

        Mardin'de muhtar adaylığı nedeniyle başlayan husumetin silahlı kavgaya varması sonucu bir kişi hayatını yitirmişti, olayda 10 kişi tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.09.2024 - 18:48 Güncelleme: 09.09.2024 - 18:48
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          Mardin'de muhtar adaylığı nedeniyle husumetli olan iki akraba aile arasında çıkan ve 1 kişinin hayatını kaybettiği silahlı, taşlı, sopalı kavgada gözaltına alınan 24 kişiden 10’u tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

        • 2

          NE OLDU?

          Olay, 6 Eylül’de Artuklu ilçesi kırsal Ortaköy Mahallesi’nde meydana geldi. 31 Mart’ta yapılan 'Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde muhtar adaylığı nedeniyle husumetli olan akraba iki aile arasında tartışma çıktı.

        • 3

          Tartışma büyüyüp tabanca, taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. F.Ç., U.Ç., S.Ç., A.Ç. M.Ç., H.Ç. ve N.Ç. silahla, N.Ç., M.Ç. ve A.Ç. de vücutlarına aldıkları darbelerle yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırılıp tedaviye alındı.

        • 4

          Göğüs bölgesine isabet eden kurşunla ağır yaralanan Fethullah Çakmak, kaldırıldığı Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Çakmak’ın cenazesi, otopsi için morga götürüldü.Otopsi işlemlerinin ardından Ortaköy Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        • 5

          24 ŞÜPHELİDEN 10’U TUTUKLANDI

          Olayla ilgili başlatılan soruşturmada 24 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından sabah saatlerinde yoğun güvenlik önlemleri arasında adliyeye sevk edildi.

        • 6

          Şüphelilerden 10’u, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

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