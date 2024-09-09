Muhtarlık kavgasında 10 tutuklama

Mardin'de muhtar adaylığı nedeniyle husumetli olan iki akraba aile arasında çıkan ve 1 kişinin hayatını kaybettiği silahlı, taşlı, sopalı kavgada gözaltına alınan 24 kişiden 10’u tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.