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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kadın otomobili parçaladı, kocası evi yaktı! - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        Kadın otomobili parçaladı, kocası evi yaktı!

        Sakarya'da evli bir çiftin tartışması dehşete düşürdü. Olayda kadın otomobili parçalarken kocası ise evi yaktı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.09.2024 - 15:47 Güncelleme: 09.09.2024 - 15:47
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        Kadın otomobili parçaladı, kocası evi yaktı!
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        Sakarya'nın Arifiye ilçesinde oğulları emanet otomobille kaza yapan çift arasında tartışma çıktı.

        DHA'nın haberine göre kadın, otomobile taş ve sopayla zarar verirken, kocası da sinirlenip birlikte yaşadıkları 2 katlı evi yaktı.

        TAŞ VE SOPAYLA SALDIRDI

        Olay, dün akşam saatlerinde ilçenin Fatih Mahallesi’nde meydana geldi. M.Ö.’nün arkadaşından emanet aldığı 54 EL 226 plakalı otomobili habersiz alan oğulları, küçük çaplı kazaya karıştı. Eve geldiğinde otomobili hasarlı gören M.Ö. ile aile bireyleri arasında tartışma yaşandı.

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        Tartışmanın büyümesi üzerine M.Ö.’nün eşi Z.Ö., sopa ve taşlarla otomobile zarar verdi. Otomobilin farları, camları, kaputu ve tamponlarında hasar oluşurken, M.Ö. de eşine öfkelenip birlikte yaşadıkları 2 katlı evi ateşe verdi.

        POLİS MERKEZİNE GÖTÜRÜLDÜLER

        İhbar üzerine adrese itfaiye ve polis sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürülürken, evde zarar oluştu. Öfkeli çift, polis tarafından ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.

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        #haberler
        #sakarya
        #Son dakika haberler
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