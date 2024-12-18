Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Teknoloji
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Bilişim
        Cihaz
        İnternet
        Mobil
        Oyun
        Sosyal Medya
        Uygulama
        Yapay Zeka
        BIST 100 9.915,76 %-0,95
        DOLAR 35,0172 %0,10
        EURO 36,6837 %-0,08
        GRAM ALTIN 2.969,65 %-0,14
        FAİZ 43,27 %0,14
        GÜMÜŞ GRAM 33,98 %-1,06
        BITCOIN 104.087,00 %-2,18
        GBP/TRY 44,4620 %-0,02
        EUR/USD 1,0468 %-0,22
        BRENT 74,06 %1,19
        ÇEYREK ALTIN 4.855,38 %-0,14
        Haberler Ekonomi Teknoloji Uygulama Yandex'ten yapay zekalı yeni altyapı: "Arama motoru değil bulma motoru" - Teknoloji Haberleri

        Yandex'ten yapay zekalı yeni altyapı: "Arama motoru değil bulma motoru"

        Yandex Türkiye, daha hızlı ve verimli sonuçlar için yapay zeka destekli aramayı başlattığını duyurdu. Firma 'YaZeka' ismini verdiği yeni altyapısı ile artık arama motoru değil bulma motoru sıfatını kullanacağını vurguladı

        Giriş: 18.12.2024 - 10:09 Güncelleme: 18.12.2024 - 10:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Rus şirketten yapay zeka atılımı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Önde gelen arama motoru ve teknoloji firmalarından Yandex, son dönemin dikkat çeken teknolojisi yapay zekayı arama sistemlerine entegre ettiğini açıkladı.

        İstanbul Fatih'te yer alan Binbirdirek Sarnıcı'nda görkemli bir tanıtım toplantısı ile şirket, bulma motoru 'Yazeka' ile Yandex Search‘ü başlattığını duyurdu. Hizmet, arama motorunun işlevselliğini gelişmiş üretken yapay zeka ile birleştiriyor. İnternetteki tüm bilgiyi kaynak alıntılarıyla destekleyerek tüm sorulara en doğru cevabı sağlıyor.

        TÜRKİYE PAZARINA YÖNELİK TASARLANDI

        Özellikle Türkiye pazarına yönelik tasarlanan Yazeka ile Yandex Search, artık Yandex Search uygulamasının bir parçası olarak kullanılabiliyor. Bu uygulama, Android ve masaüstü platformlarında Türkçe dilinde ilk kez sunuluyor ve iOS sürümü yakında kullanıcılarla buluşacak.

        .png
        .png
        REKLAM

        Yeni sistemle, arama sonuçları, internetteki çok sayıda kaynakta bulunan verilerden derlenen yapay zeka tarafından oluşturulmuş özetler şeklinde geliyor. Yapay zeka tarafından üretilen tüm yanıtlar güvenilir alıntılarla destekleniyor ve kullanıcıların daha derine inme ihtiyacı hissettiklerinde referansları keşfetmelerini sağlıyor.

        Yapay zeka destekli yanıtlar, özellikle yanıtı tek bir kaynakta bulunmayan karmaşık sorgularda büyük fayda sağlıyor ve kullanıcının zamandan tasarruf etmesine yardımcı oluyor. Yazeka ile Yandex Search, iletişimin doğal dilini anlayacak şekilde geliştirildiği vurgulanıyor.

        TÜRK KULLANICILARIN BİLGİYE EİŞİM BİÇİMİ DEĞİŞİYOR

        Toplantıda yeni ürün ile ilgili açıklamalarda bulunan Yandex Search Türkiye Genel Müdürü Alexander Popovskiy, "Yeni bir arama çağına giriş yapıyoruz. Günümüzde arama, sadece bir bilgi alma aracı değil, karmaşık sorgulara yerel bağlam ve kültürü göz önünde bulundurarak yanıt veren bir bulma motorudur. Yazeka ile Yandex Search, yeni bilgileri keşfetmek ve araştırmak için gereken süreyi kısaltarak Türk kullanıcıların bilgiye erişim ve karar verme biçimlerini değiştiriyor" ifadelerini kullandı.

        Yazeka ile Yandex Search, Yandex sinir ağlarını temel alıyor. Bu ağlar, hem Türkçe hem de İngilizce görevleri yerine getirmek üzere özel olarak önceden eğitilmesinin yanı sıra, Türkiye bağlamıyla da ilgili sonuçlar ortaya koyuyor. Hizmet, yerel yapay zeka uzmanları tarafından toplanan kapsamlı veri kümeleri kullanılarak geliştirilmiş.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Konut satışında yükseliş sürüyor
        Konut satışında yükseliş sürüyor
        Kataloglu 'VIP' eskort çetesine operasyon!
        Kataloglu 'VIP' eskort çetesine operasyon!
        Araçlar alev aldı, uyurken hayatını kaybetti!
        Araçlar alev aldı, uyurken hayatını kaybetti!
        'Sahte içki sattın' kavgası! Tekeli bastı, dayak yedi
        'Sahte içki sattın' kavgası! Tekeli bastı, dayak yedi
        Elektrikli araç sigortası ucuz olacak
        Elektrikli araç sigortası ucuz olacak
        Hurdacı kaçırıldı iddiası! 12 milyon lira fidye
        Hurdacı kaçırıldı iddiası! 12 milyon lira fidye
        İşte FIFA The Best ödülleri!
        İşte FIFA The Best ödülleri!
        Vaşak Başak'tan 481 km!
        Vaşak Başak'tan 481 km!
        Hangi ünlü kadın daha yakışıklı?
        Hangi ünlü kadın daha yakışıklı?
        Trump Trudeau'ya "vali" şeklinde seslendi
        Trump Trudeau'ya "vali" şeklinde seslendi
        Tarımın geleceği Norveç'in elinde olabilir mi?
        Tarımın geleceği Norveç'in elinde olabilir mi?
        Almanya'ya giden Antep fıstığı, Fransa ve İspanya'ya giden kuru incirler piyasadan toplatıldı
        Almanya'ya giden Antep fıstığı, Fransa ve İspanya'ya giden kuru incirler piyasadan toplatıldı
        Dünyanın en tehlikeli 10 karayolu!
        Dünyanın en tehlikeli 10 karayolu!
        Rus generalin öldürülmesinin sonuçları neler olacak?
        Rus generalin öldürülmesinin sonuçları neler olacak?
        Evde çalışanların hakları
        Evde çalışanların hakları
        Doğu Karadeniz'de sağanak, fırtına var! Çığ tehlikesi
        Doğu Karadeniz'de sağanak, fırtına var! Çığ tehlikesi
        2024'ün 'en iyi' ekonomileri açıklandı
        2024'ün 'en iyi' ekonomileri açıklandı
        Avukat ve müvekkiline kelepçe takan 2 polis ve 2 bekçiye hapis
        Avukat ve müvekkiline kelepçe takan 2 polis ve 2 bekçiye hapis
        Ferdi Tayfur ameliyat oldu
        Ferdi Tayfur ameliyat oldu
        Dünyanın en zengin aileleri
        Dünyanın en zengin aileleri
        Habertürk Anasayfa