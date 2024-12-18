Yandex'ten yapay zekalı yeni altyapı: "Arama motoru değil bulma motoru"

Önde gelen arama motoru ve teknoloji firmalarından Yandex, son dönemin dikkat çeken teknolojisi yapay zekayı arama sistemlerine entegre ettiğini açıkladı.

İstanbul Fatih'te yer alan Binbirdirek Sarnıcı'nda görkemli bir tanıtım toplantısı ile şirket, bulma motoru 'Yazeka' ile Yandex Search‘ü başlattığını duyurdu. Hizmet, arama motorunun işlevselliğini gelişmiş üretken yapay zeka ile birleştiriyor. İnternetteki tüm bilgiyi kaynak alıntılarıyla destekleyerek tüm sorulara en doğru cevabı sağlıyor.

TÜRKİYE PAZARINA YÖNELİK TASARLANDI

Özellikle Türkiye pazarına yönelik tasarlanan Yazeka ile Yandex Search, artık Yandex Search uygulamasının bir parçası olarak kullanılabiliyor. Bu uygulama, Android ve masaüstü platformlarında Türkçe dilinde ilk kez sunuluyor ve iOS sürümü yakında kullanıcılarla buluşacak.

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Yeni sistemle, arama sonuçları, internetteki çok sayıda kaynakta bulunan verilerden derlenen yapay zeka tarafından oluşturulmuş özetler şeklinde geliyor. Yapay zeka tarafından üretilen tüm yanıtlar güvenilir alıntılarla destekleniyor ve kullanıcıların daha derine inme ihtiyacı hissettiklerinde referansları keşfetmelerini sağlıyor.