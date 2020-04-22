22 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Yağmur Tanrısevsin, Mersin'den yola çıkarak yeteneğinin olduğu, sevgi beslediği mesleğin eğitimini almak için soluğu İstanbul'da aldı.
Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik - Cam Bölümü...
Bir mesleğe daha yeteneği ve beslediği sevgisi vardı; oyunculuk...
Yağmur Tanrısevsin, üniversitede tasarım derslerinin yanı sıra Meltem Cumbul,Betül Alganatay, Ümit Çırak, Bahar Kerimoglu ve Merve Taşkan'dan oyunculuk eğitimi aldı.
İlk iki TV dizisinde konuk oyuncu olarak kamera karşısına geçen Yağmur Tanrısevsin için 2013 çıkış yılı oldu.
Sinema kariyerinin başladığı 'The Tragedy' ve 'Aşk Ağlatır'da başrol oynadı. Tanrısevsin, Türkiye'de 'Katran' adıyla gösterime giren korku türündeki, 'The Tragedy'de 'Jennifer'ı, 'Aşk Ağlatır'da ise 'Banu'yu canlandırdı.
Oyunculuk kariyerini 7 yıldır başrol oyuncusu olarak devam ettiren Yağmur Tanrısevsin, aynı zamanda üniversitede öğrenimini gördüğü tasarım işini de açtığı atölyeyle devam ettiriyor.
FİLMLERİ
* The Tragedy (2013)
* Aşk Ağlatır (2013)
* Geniş Aile Yapıştır (2015)
* Yok Artık 2 (2016)
* Baba Parası (2020)
TV DİZİLERİ
* Pis Yedili (2012)
* Adını Feriha Koydum (2012)
* Güneşi Beklerken (2013 -2014)
* Kaçak(2014 - 2015)
* Bana Baba Dedi (2015)
* Mayıs Kraliçesi (2015 - 2016)
* İki Yalancı (2017)
Karantina günlerinde bir ayakkabı firması için evde tasarım yapan Yağmur Tanrısevsin, Habertürk 'Karantina Günlükleri' için fikirlerini, duygu ve düşüncelerini şöyle dile getirdi; "Daha çok düşünüyoruz geçmişi... Geleceğe merak salsak da neler olacak diye, merak etsek de, daha fazla düşünüyoruz geçmişi... İnsanlığın bugüne kadar yazdığı hikâyeye bakıyoruz; savaşlar, açlık, eşitsizlik, hırs, bitmek bilmeyen bir tüketme isteği..."
"Ve anlıyoruz ki, yazdığımız hikâyenin sonu hep kötü bitmiş. Kentlerimizle doğanın nefes aldığı her yere griyi götürmüşüz. Kendi yaşam alanlarında yaşayan canlıların yuvalarının dibine kadar gidip, rahatlarını ve huzurunu bozmuşuz. Dengenin, dinginliğin olmadığı bir hikâye yazmışız."
"Bugünler de bitecek ve o zaman yeni bir hikâyeye ihtiyacımız olacak. Dayanışmanın, iyiliğin ve paylaşmanın hâkim olduğu bir hikâye! Sonu mutlu biten ve insanların bir ömür boyunca 'insan gibi' yaşadığı bir hikâye... Bizi anlatan, bugünü anlatan! Kalem yerine sevgiyi, kâğıt yerine de güzel yürekleri kullanacağımız bir hikâye... Masmavi ve yemyeşil, temiz fotoğraflarla süslenmiş, bizi anlatan, bugünü anlatan..."
HABERTURK.COM İÇİN YAZDILAR
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!