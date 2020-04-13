Vildan Atasever, Habertürk 'Karantina Günlükleri' için yazı kaleme alan ünlüler arasına katıldı. Karantina günlerini "Körlük gözde değilmiş, yüreklerin gördüğüne şahidiz, görmezden geldiklerimizin karşısında" sözleriyle özetleyen Atasever, "Bugünlerin söylediklerini unutmayalım" dedi

Mehmet Çalışkan mcaliskan@cyh.com.tr

Vildan Atasever...

Oyunculuğa 15 yaşında amatör tiyatrocu olarak başladı.

Oyunculuk eğitimini tamamladıktan sonra Kutluğ Ataman'ın yönettiği Perihan Mağden'in 'İki Genç Kız' ile profesyonel oyunculuk kariyerine başladı.

İlk çalışmasıyla 42'nci Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülünü kazandı.

Ertesi yıl, Zeki Demirkubuz'un 'Kader'inde rol alan Vildan Atasever, bu filmle de Ankara Film Festivali'nde 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülünü kazandı.

Vildan Atasever, 2015'te ise Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri'nde Erden Kıral'ın 'Gece'si ile 'Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu' ödülüne layık görüldü.

Kariyerinde, aralarında 'Kurtlar Vadisi', 'Kadın İsterse', 'Bıçak Sırtı', 'Osmanlı Cumhuriyeti', 'Yazın Öyküsü', 'Muhteşem Yüzyıl Kösem', 'Klavye Delikanlıları' ve ödüller kazandığı 'Dilsiz'in de olduğu 20 sinema filmi ve TV dizisi olan Vildan Atasever, Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan ve Dünya Basın Mensupları Derneği'nden 'Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu' ödüllerinin yanı sıra çeşitli özel kuruluşlardan da 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülü aldı.

Vidan Atasever, Habertürk 'Karantina Günlükleri' için duygularını şöyle dile getirdi;

"Derdimizin sadece kendimiz olmadığı ama kendimizle kaldığımız bir haldeyiz. Sınırlarının olduğu düşüncelerin sınırsızlığında. Göç ettik asıl sahip olduklarımızın özüne, kendi özlüğüne. Sahip olma koşuşturmasında, sana ait olana sarılmanın vaktindeyiz. Körlük gözde değilmiş, yüreklerin gördüğüne şahidiz, görmezden geldiklerimizin karşısında. Şükrün huzuruna, sabrın ihsanına, teslimiyet ve tedbir arasındaki ince çizginin ayrımına vardığımız tefekkürdeyiz. En iyi halimiz birbirimizi desteklediğimiz zamandır. Biz bize yeteriz diyebildiğimiz paylaşmanın, sevginin ve merhametin yol gösterdiği."

"Ne kadar sürecek bilmiyoruz. Tek bildiğim sığınağımıza sığınmak, nefes aldığın her yeri güzelleştirmek, iyiliği yaymanın ortak noktasındayız. Uğraşmadığın uğraşlarına dönmek, kendi yaptığın ekmeğin kokusunu duymak, okuduğuna dalıp gitmek,bir filmin hikâyesinde , mekânında kaybolmak, kendini keşfetmek, yazmak, düşünmek, meşguliyetlerimizin hakiki bir parçası olmak ve konuşarak sarılmak iyi gelir. Ve umalım ki bugünlerin söylediklerini unutmayalım. Şifa olsun yüreklerimize. Ve şükranlarımız bizim için dışarıda her daim çalışan tüm emekçilerimize. Dua edelim göçenlerimize ve kalanlarımıza. Sevgi ve selamlar."

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