08 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Afra Saraçoğlu...
Yeni nesil oyuncular arasında yıldızını parlatanlardan.
Afra Saraçoğlu, 4 yıl önce Özcan Deniz ile Nurgül Yeşilçay'ın başrolünü paylaştığı 'İkinci Şans' adlı sinema filminde yardımcı karakter olarak kameranın karşısına geçti.
Filmdeki başarılı performansı sonrasında başrole yükselen Afra Saraçoğlu, 3 yılda 3 sinema filmiyle 3 TV dizisinde rol aldı.
FİLMLERİ
* İkinci Şans (2016)
* Kötü Çocuk (2017)
* İyi Oyun (2018)
* Aşk Bu Mu (2018)
DİZİLERİ
* Fazilet Hanım ve Kızları (2017 -2018)
* Kardeş Çocukları (20199
* Öğretmen (2020)
22 yaşındaki Afra Saraçoğlu, koronavirüs salgını nedeniyle kendini karantinaya aldı. Saraçoğlu, karantina döneminde neler yaptığını Habertürk 'Karantina Günlükleri' için yazdı.
"Toplum olarak daha önce alışık olmadığımız, şahit olmadığımız bir durumla karşı karşıyayız. Zor dönemlerden geçiyoruz. Bu zor dönemleri atlatabilmemiz için kendi izole ortamımızı yaratmamız gerekiyor. Ben de gerekmedikçe hiç evden çıkmayarak bu dönemi en sağlıklı şekilde atlatmaya çalışıyorum. Hatta kaç gün oldu evdeyim saymadım bile. İki tane tatlı köpeğim var. Onlarla çok vakit geçiriyorum. Arkadaşlarımla sürekli face time'dan görüşüyorum. Annemle daha önce hiç yapmadığımız tarifleri deniyoruz. Ekmek yapmayı öğrendik. Hatta ilk ekmeğimizi yaptık ve çok da lezzetli oldu. Birbirimize cilt bakımı yapıyoruz. Evde okuyamadığım kitap varsa kitap okuyorum. Piyano çalmak en büyük hobim. Piyanonun başına geçiyorum bazı günler. Böylelikle gün nasıl geçiyor anlamıyorum."
"Bir de özellikle eklemek istediğim bir konu var bu dönemde yaptığımız sosyal medya paylaşımları ve canlı yayınlara dair. Oyuncu arkadaşlarımızla birbirimize ve bizi takip edenlere moral vermek adına sosyal medya üzerinden yayınlar yapıyoruz. Aslında bunu biraz da eğlence amaçlı yaptığımız hiçbir zaman unutulmasın. Ben Afra olarak doğal, neşeli, samimi ve net bir şekilde duygularımı paylaşan biriyim. Bu nedenle oyuncu arkadaşlarım ile bu dönem sosyal medyadan verdiğimiz mesajlar doğru yere gitsin çok isterim. Aslında ev halleri ile en özelimizi paylaştığımız bu dönemde hepimiz ortak bir vicdan oluşturabilirsek buradan çıkan sözlerin başka amaçla kullanılmaması, değiştirilerek başka türlü yansıtılmaması en büyük dileğim. Bu vesileyle karantina günlerinde bol moral ve güzellikler dileyerek herkese #evdekal çağrısı yaparak teşekkür ediyorum."
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