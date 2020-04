Hülya Koçyiğit, haberturk.com'a özel olarak duygularını, düşüncelerini ve fikirlerini kaleme alırken insanlığın sınandığı bir dönemden geçtiğini dile getirdi. Koçyiğit, 'Karantina Günlükleri' yazısında hayatımızda gereksiz şekilde önemli hale getirdiklerimizin, koronavirüs salgınıyla birlikte aslında ne kadar önemsiz olduğunun görüldüğünü belirtti. Sanatçı, "Duam, milletim için, dünya için. Duam, tüm insanlık için" dedi

Mehmet Çalışkan mcaliskan@cyh.com.tr

Türk sinemasının efsane oyuncularından Hülya Koçyiğit, koronavirüs nedeniyle kendimizi karantina altına aldığımız bu günlerde çıkarılacak dersler olduğunu dile getirdi. Koçyiğit, Habertürk 'Karantina Günlükleri' için kaleme aldığı yazısında salgının kendisine çeki - düzen vermesi gerektiği konusunda insanoğluna çok önemli bir uyarıda bulunduğunu belirtti.

Hayatımızda gereksiz şekilde önemli hale getirdiklerimizin karantina döneminde tüm önemini kaybettiğini belirten Hülya Koçyiğit, insanlığın sınandığı bir dönemden geçtiğimizi söyledi.

"Bir ayı geride bırakacağız birkaç gün sonra... Kimimiz canla başla sağlık için, kimimiz aynı şekilde milletimizin ihtiyaçları için, kimimiz zorunlu olduğu için çalışmakta. Kimimiz önündeki günlerin belirsizliği nedeniyle umutsuzluğa kapılmakta, kimimiz de geleceğe umutla bakmakta... Çalışanlar için endişelenen yakınlar, kayıpların sayısı arttıkça dağlanan yürekler, çalıştığı için sevdiklerinden ayrı kalanlar... Kaygıları artan insanlar, hayatı sorgulayanlar, pandemi sonrası etkisini hesap etmeye çalışanlar, hayatlarını bu süreçte düzene sokanlar, sevdiklerine daha çok sığınanlar..."

"Sağlık başta olmak üzere manevi değerlerin önemini daha fazla anladığımız günler... Sağlığımız ile sınandığımız bu günler elbette geride kalacak... Geride kalırken de bir çok şeyi değiştirmiş olacak ve kendini hep hatırlatacak. Her gün giden canlara üzülüyor, hayatı için savaş verenlere dua ediyoruz... İçim acıyor her gün... Bu kabusun bir an önce son bulmasını diliyorum tüm kalbimle... Duam, milletim için, dünya için. Duam, tüm insanlık için."

"Salgın, tüm dünyaya '1 dakika' dedi... Ve bizler şimdi o dakikalara neleri sığdırıyoruz, farkında mısınız? Bu zorunlu duruştan, bu zorunlu bekleyişten dilerim tüm insanlık kendi adına alması gerekeni alır. Biz küçücüğüz bu evrende. Önemli sandığımız pek çok şey de çok önemsiz... Bu zor dönemin önümüze ışık tutacağını bilerek ve hep bu aydınlanmayı içimizde taşıyarak devam etmeliyiz bundan sonra. Sevgi ve iyilikle, aydınlık dolu günlere..."

HABERTURK.COM'A ÖZEL YAZDILAR