Süper Lig'de kim şampiyon olacak, kim düşecek? Hepsini açıkladılar
Futbol veri sitesi Euro Club Index, Süper Lig'de 2023-2024 sezonunu şampiyon tamamlayacak takımı tahmin etti. Süper Lig'de küme düşecek dört takımı da açıklayan Euro Club Index, Süper Lig şampiyonunun 101 puan toplayacağını belirtti
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Trendyol Süper Lig'de 2023/24 sezonunun son 8 haftasına girildi. Galatasaray ve Fenerbahçe arasında şampiyonluk yarışı devam ederken futbol veri sitesi Euro Club Index sezon sonu puanları için yaptığı tahmini güncelledi.
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DÜŞECEK İLK TAKIM...
Euro Club Index verilerine göre ligi son sırada tamamlayacak takım 17 puanla İstanbulspor olacak.
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19. SIRADA....
VavaCars Fatih Karagümrük'ün kalan haftalarda 8 puan toplayarak 38 puanla ligi 19. sırada tamamlayacağı öngörüldü.
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38 PUANLA PENDİKSPOR DÜŞECEK
Takımın başına İbrahim Üzülmez'i getiren Pendikspor topladığı 38 puanla küme düşen üçüncü takım olarak gösterildi.
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SON TAKIM AVERAJLA...
Süper Lig'den düşecek son takımın 4 puanla Gaziantep FK olacağı, Konyaspor'un ise averajla ligde kalacağı tahmin edildi.
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İŞTE İLK 4 SIRA TAHMİNİ
Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun ilk 5 sırası ise şöyle:
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BEŞİKTAŞ: 60 PUAN
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TRABZONSPOR: 65 PUAN
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FENERBAHÇE: 99 PUAN
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GALATASARAY: 101 PUAN