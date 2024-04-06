Karşılaşmayla ilgili konuşan Özbek şunları söyledi:

"Fenerbahçe - Galatasaray derbisi, dünyadaki en önemli derbiler arasında yer alan derbilerden biri. Bu maçı buradaki insanlara seyrettirelim. Ben dün geldim ve bizi ne kadar sevdiklerini gördüm. Bu derbinin bu olaylarla anılmamasını, bir bayram şenliği havasında geçmesini umut ediyorum. Bu söylemlerle bu derbi zedelenmese çok iyi olurdu. Buradaki Fenerbahçelilerin, Galatasaraylıların bizi canlı olarak izlemeleri gerekir."