Bayram tatilinde seyredebileceğiniz 10 film

‘Hayalet Avcıları: Ürperti

(Ghostbusters: Frozen Empire) Eski ve yeni kuşak Hayalet Avcıları’nın karşısında bu kez dokunduğu her şeyi buza çevirebilen çok güçlü ve kötü niyetli bir hayalet var. Serinin beşinci halkasının en hoş yanı, 1980’li yıllarda gösterime giren Ghostbusters filmlerinin dünyasına, karakterlerine nostaljik bir dönüşü temsil etmesi ve bunu eğlenceli hale getirebilmesi… Hikâye eski ve yeni kahramanların iş birliği veya sinerjisi üzerinden ilerliyor. Dr. Raymond ‘Ray’ Stantz (Dan Aykroyd) ve Dr. Winston Zeddemore (Ernie Hudson) sadece nostaljik bir hoşluk olarak karşımıza çıkmıyor, hikâye akışında önemli işlevler taşıyorlar. Dr. Peter Venkman’ı canlandıran Bill Murray belki filmde eski mesai arkadaşları kadar uzun süre almıyor ama her zamanki ‘deadpan’ mizah tarzıyla yer aldığı sahnelere damgasını vuruyor. Çok oyunculu, bol yıldızlı ve en önemlisi, kalabalık karakterli bir ansambl filmi seyrediyoruz. Hikâyenin merkezinde dördüncü filmde olduğu gibi yine genç Phoebe (Mckenna Grace) var. (29 Mart’ta gösterime girdi.)