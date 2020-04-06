06 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türkan Şoray...
Türk sinemasının 'Sultan'ı.
222 filmle dünyanın başrolde en çok film çeken kadın oyuncusu.
Türkan Şoray, koronavirüs nedeniyle başlatılan karantinanın ilk gününden bu yana evinden dışarı çıkmadı.
Hepimiz gibi koronavirüs nedeniyle hastalanan, hayatlarını kaybedenler için ziyadesiyle üzgün.
Yaşanan zor süreçten dolayı ziyadesiyle endişeli ve keyifsiz.
Ne var ki insanoğlunun hastalığa karşı galip geleceğine yönelik umudu ve inancı oldukça yüksek.
Bu inancını, Habertürk için yazdığı yazıda dile getirirken karantina döneminde mutlaka evde kalınmasının altını çizdi.
"Zaten evimde vakit geçirmeyi seven biriydim. Fakat bu süreçte, özgür bir şekilde dışarı çıkmanın ne kadar değerli olduğunu anladık hepimiz. Televizyonda gündemi ilgiyle takip ediyorum ve elbette tüm dünyadaki, ülkemdeki vaka sayılarını, ölümleri gördükçe üzülüyorum. Bizler için gece gündüz çaba sarf eden sağlık çalışanları ve evine ekmek götürmek zorunda olan emekçileri düşünüyorum. Hepimiz keyifsiziz. Bir an önce bu salgının son bulması en büyük isteğimiz."
"Aklımız kalbimiz hasta olan kişilerle ve onların yakınlarıylayken içimden bir şey yapmak gelmiyor. Onlar orada mücadele verirken ben de elimden gelen en iyi şeyi yapıyor ve dua ediyorum. Şu an bu süreçte psikolojimizi ve sabrımızı güçlü tutmalı ve umutlu olmalıyız. Bu günler geçecek, karanlıkları aydınlığa çevireceğiz. Dışarı çıkıp sahilde yürüyüş yapacağız, arkadaşlarımızla buluşup kahve içeceğiz, ailemizle kalabalık sofralarda yemekler yiyeceğiz yine. Ama bu anların kıymetini artık daha çok bilerek, tadını çıkararak. En ama en önemlisi sevdiklerimize dokunacağız, sarılacağız. Belki de bunların kıymetini anladık hepimiz. Sevgimizi daha çok belli edeceğiz. Aslında hayattaki değerlerimizle ilgili hepimizin iç dünyamızı sorguladığı bir dönem olduğuna da inanıyorum bu sürecin. Değerler daha çok sorgulanacak hepimizce. Ama her şeye rağmen ülkem insanı mutlu olursa ben de olacağım. Bu süreci atlatmamız tek düşüncem şu an. Her şeyin kıymetini bilerek sevgiyle, hoşgörüyle birbirimize sarılalım, sonra yapılacak çok plan var elbette. Ben, çalışmak zorunda olmayan, evlerinde bu süreci atlatabilecek şanslı insanlar gibi karantina sürecini evimde geçiriyorum."
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