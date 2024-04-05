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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam 30 yaş altı milyarderlerin ortak noktası: Aileden miras - İş-Yaşam Haberleri

        30 yaş altı milyarderlerin ortak noktası: Aileden miras

        Forbes'un açıkladığı dünyadaki 30 yaşın altındaki tüm milyarderlerin, servetlerini miras olarak kazandığı belirlendi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.04.2024 - 13:03 Güncelleme: 05.04.2024 - 13:03
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        30 yaş altı milyarderlerin ortak noktası
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        Forbes, internet sitesinde “dünyanın milyarderler listesi'ni geçtiğimiz günlerde yayınladı.

        Listede 30 yaşın altında milyarderler de yer aldı.

        Geçmişte 30 yaş altı milyarderler listesinde yer alan Snapchat'in kurucusu Evan Spiegel, Gymshark kurucusu Ben Francis gibi önemli isimler kendi işlerini kurup milyarder olmuştu. Ancak önceki yıllara kıyasla bu sene 30 yaş altı tüm milyarderlerin servetlerini kendilerinin kazanmadığı, ailelerinden miras yoluyla aldığı ortaya çıktı.

        Forbes dergisinin araştırması, 30 yaş ve altı 15 milyarderin bulunduğunu ancak hiçbirinin kendi servetini yaratmadığını, bunun yerine büyük miraslardan yararlandığını ortaya çıkardı. Forbes'a göre önümüzdeki 20 yıl içinde 1000'den fazla milyarder, 5,2 trilyon dolarlık serveti kendilerinden bir sonraki kuşağa miras olarak bırakacak.

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        Listede yer alan İrlandalı Firoz Mistry (27) ve kardeşi Zahan'ın (25) her birinin Hintli Tate Group'un ana şirketi Tata Sons'taki hisselerinden tahmini 4,9 milyar dolarlarının bulunduğu tahmin ediliyor. Büyükbabalarının hayatını kaybetmesinden 3 ay sonra babaları Cyrus Mistry'nin ölümünden sonra 2022 yılında şirketteki yüzde 4,6'lık hisse onlara miras kaldı.

        Lüks güneş gözlüğü şirketi Luxottica'nın kurucusu Leonardo Del Vecchio'nun üç çocuğu da 2022'de babalarının ölümünden sonra milyarder oldu. 28 yaşındaki Leonardo Maria, 22 yaşındaki Luca ve 19 yaşındaki Clemente Del Vecchio'nun her biri yüzde 12,5 hisseye sahip oldu.

        3 kardeş Delfin, Ray-Ban ve Oakley'in arkasındaki şirket olan EssilorLuxottica'nın neredeyse üçte birine sahip. Forbes'a göre kardeşlerin her birinin 4,7 milyar dolar değerinde olduğu tahmin edilen bir serveti var.

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        Kız kardeşi Katharina Andresen (28) ve Alexandra Anresen (27) kardeşler ise yatırım şirketi Ferd'in yüzde 42'lik hissesine sahip ve şu anda yönetim kurulunda yer alıyorlar.

        İki kardeşin de zenginliği büyükbabaları ve babalarından kalma.

        Dünyanın en genç milyarderi, büyükbabası Werner Ricardo'nun kurucu ortağı olduğu Brezilyalı elektrikli ekipman üreticisi WEG Industries'in yüzde 3,1 hissesi sayesinde 1,1 milyar dolarlık bir servete sahip olan 19 yaşındaki Livia Voigt oldu.

        * Haberin görselleri Instagram'daki hesaplardan servis edilmiştir.

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