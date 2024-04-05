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        Haberler Dünya 63 yıl sonra: ABD'nin ilk siyahi astronot adayı 90 yaşında uzay yolcusu

        63 yıl sonra: ABD'nin ilk siyahi astronot adayı 90 yaşında uzay yolcusu

        ABD'nin ilk siyah astronot adayı 90 yaşındaki Ed Dwight, 63 yıl sonra uzaya çıkma hayalini gerçekleştirecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.04.2024 - 14:42 Güncelleme: 05.04.2024 - 14:42
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        63 yıl sonra! ABD'nin ilk siyahi astronot adayı uzay yolcusu
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        ABD'nin ilk siyahi astronot adayı 90 yaşındaki Ed Dwight, 63 yılın ardından uzaya çıkma hedefini gerçekleştirecek.

        Jeff Bezos tarafından kurulan şirketin perşembe günü yaptığı açıklamaya göre Dwight, Blue Origin'in NS-25 olarak bilinen 25. New Shepard görevine çıkan altı kişilik mürettebat arasında yer alacak.

        Görsel Blue Origin tarafından servis edilmiştir
        Görsel Blue Origin tarafından servis edilmiştir

        Böylece 90 yaşındaki Ed Dwight, 63 yıldır hayalini kurduğu uzay yolcuğunu gerçekleştirecek.

        Dwight, 1950'lerde ve 1960'larda ABD Hava Kuvvetleri'nde savaş pilotu olarak görev yaptı. 1961'de Başkan John F. Kennedy, daha sonra NASA'nın Mercury 7 olarak bilinen ilk astronotlarını eğitecek olan ABD Hava Kuvvetleri eğitim programı kapsamında eğitim alma hakkı kazandı.

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        Dwight, Hava Kuvvetleri tarafından astronot olması için NASA'ya önerilen 26 kişiden biri olmasına rağmen ajans onu seçmedi. Uzaya giden ilk siyahi ABD'li astronot ise Challenger Uzay Mekiği'nin 1983'teki STS-8 görevinde yer alan Guion Bluford oldu.

        Blue Origin, uzayda 11 dakikalık bir deneyim için bilet fiyatının ne kadar olduğunu açıklamadı; Dwight, kâr amacı gütmeyen Space for Humanity'nin sponsorluğunda bu deneyimi yaşayacak.

        Diğer yandan bir önceki uzay seyahatlerinde Blue Origin'in biletlerinin 28 milyon dolara kadar çıktığı biliniyor.

        *Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir. Temsilidir.

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        #uzay
        #astronot
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