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        Haberler Ekonomi Para E9 Emisyon Grubu VIII. tertip 200 TL ve VII. tertip 50 TL banknotlar tedavüle verildi - Para Haberleri

        E9 Emisyon Grubu VIII. tertip 200 TL ve VII. tertip 50 TL banknotlar tedavüle verildi

        Merkez Bankası, E9 Emisyon Grubu VIII. tertip 200 TL ve VII. tertip 50 TL banknotların bugünden itibaren tedavüle verildiğini açıkladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.04.2024 - 07:03 Güncelleme: 05.04.2024 - 07:03
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        E9 Emisyon Grubu VIII. tertip 200 TL ve VII. tertip 50 TL banknotlar tedavüle verildi
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        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) duyurusunda 1211 sayılı Kanun'un TCMB'ye verdiği yetkiye dayanılarak E9 Emisyon Grubu VIII. tertip 200 TL ve VII. tertip 50 TL banknotların bugünden itibaren tedavüle çıkarılacağı bildirildi.

        Halen tedavülde bulunan E9 Emisyon Grubu önceki tertip banknotlara kıyasla VIII. tertip 200 TL banknotlardaki imzaların, Başkan Dr. Fatih Karahan ile birlikte Başkan Yardımcısı Dr. Osman Cevdet Akçay'a ait olacak şekilde düzenlendiği belirtilen duyuruda, ayrıca başkanlık görevinde Dr. Hafize Gaye Erkan'ın olduğu dönemde basımı gerçekleştirilen VII. tertip 50 TL banknotlarda Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hatice Karahan ile birlikte Erkan'ın imzalarının yer aldığı kaydedildi.

        AA'nın haberine göre; duyuruda, "Söz konusu banknotlar, üzerindeki imzalar dışında boyutları, ön ve arka yüz kompozisyonları ile genel nitelik ve görünümleri bakımından önceki tertiplerle tamamen aynıdır. Yeni tertip banknotlar, önceki tertip banknotlar ile birlikte tedavül edecektir." ifadelerine yer verildi.

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        #merkez bankası
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