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        Haberler Gündem 3. Sayfa Aynur 4 yaşındaydı! Annesiyle yürüyordu! Öldüren oyuncak!

        Aynur 4 yaşındaydı! Annesiyle yürüyordu! Öldüren oyuncak!

        İstanbul'da, sokağa dönüş yapan hafif ticari araç, annesiyle yolun karşısına geçmeye çalışan 4 yaşındaki çocuğa çarptı. Yere düşen oyuncağını almak için eğildiği sırada aracın altında kalan Aynur Ali kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaza güvenlik kamerasıyla kaydedildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.04.2024 - 14:59 Güncelleme: 05.04.2024 - 14:59
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        Aynur 4 yaşındaydı! Annesiyle yürüyordu! Öldüren oyuncak!
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        İstanbul Bahçelievler'de kaza, Zafer Mahallesinde dün öğle saatlerinde meydana geldi. Caddeden sokağa dönüş yapan hafif ticari araç sürücüsü, annesi ile yolun karşısına geçerken oyuncağını düşüren ve yerden almaya çalışan Suriyeli 4 yaşındaki Aynur Ali'ye çarptı.

        ÇEVREDEKİLER SÜRÜCÜYÜ UYARDI

        DHA'da yer alan habere göre çevredekilerin uyarısı ile aracını durduran sürücü geri manevra yaptı ve aracın altında kalan çocuk çıkarıldı.

        HASTANEYE KALDIRILDI KURTARILAMADI

        Aynur Ali ağır yaralı olarak götürüldüğü hastanede hayatını kaybetti. Kaza anı ve sonrasında yaşananlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        "ÇOCUK TEKERİN ALTINDA KALDI"

        Kazayı görüp çocuğa yardıma koşan Tuncay Dağcı, "Karşıdan gelen bir kadın vardı. Araç da buradan dönerken çocuğu altına aldı. Çocuk eğiliyor, kuruyemiş gibi bir şey var elinde. Onu düşürünce sürücünün kör noktasına geldi. Anne kendini kurtardı, çocuk kendini kurtaramadı. Çocuk tekerleğin altında kaldı.

        "DUR DİYENE KADAR İŞ İŞTEN GEÇTİ"

        Ben yardıma koştum. Şoföre dur dur diyene kadar iş geçti. O da panikledi, o da korktu. Çocuğa vuran kişinin aracıyla çocuğu hastaneye götürdüler. Hastanede vefat etti" diye konuştu.

        "YARDIMA KOŞTUK AMA YAPACAK BİŞEYİMİZ YOKTU"

        Çocuğun yardımına koşan bir başka esnaf Murat Atay, "Çocuk, araç dönerken eğildi. Araç kurtardı zannetti ama çocuğu altına aldı. Biz yardıma koştuk ama yapacak bir şeyimiz yoktu. Üzücü bir olaydı. Gözlerimizle gördüğümüz için psikolojik olarak yıkıldık" dedi. Polisin kaza ile ilgili soruşturması sürüyor.

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        #istanbul
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